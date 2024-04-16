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大摩：Fed降息日程挪後 台韓在內亞洲央行也會延後寬鬆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利將Fed首度降息的時點預測挪後到7月。路透
摩根士丹利將Fed首度降息的時點預測挪後到7月。路透

摩根士丹利經濟學家指出，隨著聯準會（Fed）延後降息，台灣在內亞洲大多數央行今年啟動寬鬆的時程也會更晚，甚至根本不降息。

Chetan Ahya等大摩經濟學家周一發布報告調整對貨幣政策展望，認為中國大陸、南韓、印尼、菲律賓和台灣央行勢將延後降息，而印度和馬來西亞央行今年會維持利率不變。

大摩經濟學家寫道：「我們原本預計亞洲會有一波淺淺的降息周期。但由於我們美國團隊對Fed政策路徑的預期生變，這個周期看來還會更淺。」

摩根士丹利經濟學家Ellen Zentner 將Fed首度降息的時點預測挪後到7月，並預計今年只會有三次降息，而非原本的的四次。

與此同時，為了捍衛本幣，亞洲央行不太可能先於Fed降息。

這些分析師指出，至少一直到2025年第1季，整體實際利率可能會比疫情之前的水準高出約30個基點。

大摩調整後的預測也面臨一些變數，譬如油價飆升和進一步的通膨壓力，都可能進一步挪後降息。

經濟學家寫道：「能源價格上漲，將導致整體通膨壓力上升，通膨預期也可能跟著上揚。」「在這種背景下，我們認為亞洲央行在降息方面會很克制。」

Fed 通膨

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