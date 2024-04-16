美元好強亞幣慘兮兮 台幣貶至近八年低點 印尼出手干預

美元對主要貨幣的匯率在今天盤中升至五個月高點，亞幣紛紛走貶，反映美國高於預期的通膨率與零售數據進一步削弱聯準會降息展望，中東緊張局勢也刺激全球避險情緒升溫。

美元指數今天盤中觸及106.37，是去年11月2日來最高。根據CME的FedWatch工具，在強勁的美國經濟數據出爐後，市場如今的定價顯示，聯準會7月降息的機率僅41%，低於數據出爐前的50%；直到9月才首度降息的機率則提高到近46%。

台幣重貶失守32.5台幣兌1美元關卡，盤中報32.555台幣，為2016年中以來新低。據兩位外匯交易員表示，外資一早的美元買盤需求相當強勁，然而出口商並未積極賣匯。

日圓匯率貶值0.05%至154.35日圓，徘徊在34年低點附近，接近周一盤中的154.45低點。日本財務大臣鈴木俊一今天表示，他密切關注匯率走勢，若有必要將採取徹底的因應措施。

人民幣盤中一度貶至去年11月來最低，不過隨著中國大陸公布高於預期的第1季國內生產毛額（GDP），離岸人民幣貶幅收斂，報7.2374，在岸人民幣受到中資大行美元賣盤支撐而基本持穩。

印尼盾貶至四年低點，匯市在開齋節後恢復交易，卻迎接重貶局面。印尼盾盤中觸及16,200盾兌1美元，貶破去年10月23日寫下的15,965盾低點，是2020年4月9日以來最低。印尼央行在匯率跌破16,000盾關卡後，已入市干預。央行表示，主要在極其和國內無本金交割遠期市場進行干預，同時指出，印尼盾疲勢勢受到風險厭惡情緒和美元漲勢所驅動。

韓元自2022來首度貶破1,400韓元價位，報1,399.29韓元兌1美元，今年來累計貶值幅度接近8%。

印度盧比貶至歷史低點，報83.5225，突破去年11月觸及的83.5。

摩根士丹利分析師James K Lord等人在報告中表示，持續看好美元對低利率的貨幣，而且全面做空亞幣，主要關注三個題材：美國經濟強勁反而打壓亞洲本地市場、中國可能維持人民幣穩定直到第３季，以及亞洲央行的鷹派動向。