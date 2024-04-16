快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Pimco改口看好美國公債 殖利率竄升帶來吸引力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
債券投資巨擘品浩（PIMCO）回頭看好美債，原因是殖利率近期竄升，使得投資報酬率帶來吸引力。路透
債券投資巨擘品浩（PIMCO）回頭看好美債，原因是殖利率近期竄升，使得投資報酬率帶來吸引力。路透

隨著美國10年期公債殖利率周一突破4.6%，2年期殖利率接近5%，一些華爾街分析師現在看好美債頗具吸引力，但購債理由不是地緣政治風險，而是殖利率上漲帶來策略性的買入機會。

在以往，通膨放緩且經濟成長減緩時，長期公債是明顯的避險交易標的。然而，現在情況和以往不一樣了，部分是因為投資人不確定他們要避險的風險到底是什麼。究竟眼前更大的風險，是經濟放緩或是通膨持續升溫？中東動盪是否會擴大？因為這攸關油價是否會飆升，或者是否會限制貿易並拖累經濟成長。

NewEdge Weath分析師道森表示：「現在我們已經見到殖利率彈升，準備好買入吧。」「一旦達到4.75-5%的區間，殖利率只有再大幅上升才能抵銷你收到的基本收益，這代表著你會希望逢低買入而不是賣出。」

彭博分析，現在是市場中一個有趣的時刻，華爾街人士談論的購債理由不是地緣政治風險，而是殖利率在高檔帶來的策略性買入機會。

美國10年期公債殖利率周一達到4.61%，2年期公債殖利率達4.92%。Academy證券公司的齊爾（Peter Tchir）指出，美國10年期公債殖利率已經達到他們原先認為年底才能觸及的水準。這讓他對美國公債前景持懷疑態度，因為伊朗轟炸的教訓之一是美國要增加國防開支，這會推高通膨，並使美國財政狀況惡化。

齊爾說，殖利率進一步攀升至5%的風險高於殖利率滑落至4%的情況。

但債券投資巨擘品浩（PIMCO）全球固定收益部門投資長波以斯（Andrew Balls）卻回頭看好美債。三周前，波以斯還在討論減持長期公債部位，如今他的語氣截然不同，表示「美債殖利率水準看起來頗具吸引力」。他同時也擁抱美國以外的債券。

美國 通膨 風險

延伸閱讀

在台積電之後 三星德州晶圓廠獲美官方補助64億美元

NBA／詹皇、柯瑞和KD夢幻合體！美國男籃奧運12人名單確定11人

Fed明年利率升到6.5%？瑞銀警告存在真實風險

美亞太助卿訪中 談台海重申華府一中政策

相關新聞

從電動車到AI 看馬斯克開放原始碼背後的商業盤算

特斯拉執行長馬斯克在電動車和AI領域頻頻祭出開放原始碼大旗，無私地推動產業創新。

Pimco改口看好美國公債 殖利率竄升帶來吸引力

隨著美國10年期公債殖利率周一突破4.6%，2年期殖利率接近5%，一些華爾街分析師現在看好美債頗具吸引力，但購債理由不是...

聯準會戴利稱降息並不迫切 威廉斯仍預料今年會降息

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周一重申，降息並不迫切，她指出，美國經濟成長穩健、勞動市場強勁而通膨仍然居高不下。紐約聯邦準備...

雷蒙多：年底前將把390億美元晶片補助金分配完畢

美國商務部長雷蒙多表示，商務部將在年底前把依據晶片法所分配的所有390億美元補助金全部發放完畢。

若以色列晶片生產中斷 彭博：台積電、聯電迎轉單效益

伊朗與以色列衝突情勢緊繃之際，彭博分析師認為，如果雙方衝突擴大，將威脅到以色列的晶片生產，但由於以國在全球半導體供應的占...

NHK：不堪虧損 夏普將暫停SDP部分LCD大型面板生產

NHK引述未具名的消息人士報導，夏普（Sharp）計劃部分暫停大型液晶顯示器（LCD）面板的生產，以遏制營運(土界)市1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。