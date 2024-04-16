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Pimco改口看好美國公債 殖利率竄升帶來吸引力
隨著美國10年期公債殖利率周一突破4.6%，2年期殖利率接近5%，一些華爾街分析師現在看好美債頗具吸引力，但購債理由不是地緣政治風險，而是殖利率上漲帶來策略性的買入機會。
在以往，通膨放緩且經濟成長減緩時，長期公債是明顯的避險交易標的。然而，現在情況和以往不一樣了，部分是因為投資人不確定他們要避險的風險到底是什麼。究竟眼前更大的風險，是經濟放緩或是通膨持續升溫？中東動盪是否會擴大？因為這攸關油價是否會飆升，或者是否會限制貿易並拖累經濟成長。
NewEdge Weath分析師道森表示：「現在我們已經見到殖利率彈升，準備好買入吧。」「一旦達到4.75-5%的區間，殖利率只有再大幅上升才能抵銷你收到的基本收益，這代表著你會希望逢低買入而不是賣出。」
彭博分析，現在是市場中一個有趣的時刻，華爾街人士談論的購債理由不是地緣政治風險，而是殖利率在高檔帶來的策略性買入機會。
美國10年期公債殖利率周一達到4.61%，2年期公債殖利率達4.92%。Academy證券公司的齊爾（Peter Tchir）指出，美國10年期公債殖利率已經達到他們原先認為年底才能觸及的水準。這讓他對美國公債前景持懷疑態度，因為伊朗轟炸的教訓之一是美國要增加國防開支，這會推高通膨，並使美國財政狀況惡化。
齊爾說，殖利率進一步攀升至5%的風險高於殖利率滑落至4%的情況。
但債券投資巨擘品浩（PIMCO）全球固定收益部門投資長波以斯（Andrew Balls）卻回頭看好美債。三周前，波以斯還在討論減持長期公債部位，如今他的語氣截然不同，表示「美債殖利率水準看起來頗具吸引力」。他同時也擁抱美國以外的債券。
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