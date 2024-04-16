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美債供給過剩 警報響起

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。（路透）
部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。（路透）

上周美國10年期公債標售的買氣疲弱，加劇通膨熾熱所引發的債市賣壓。值此時刻，美國政府5月須再標售約3,860億美元的公債。部分人士憂慮，美債供給過剩，將撼動債市，推升政府的借貸成本，並傷害經濟。

美國公債的發行量破表，今年前三個月出售了7.2兆美元的公債，為歷來單季新高。今後舉債額預料有增無減，未來十年的公債發債額，估計將從28兆美元增至48兆美元，遠高於十年前的13兆美元。

與此同時，還有公債再融資的問題，阿波羅全球管理公司的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）表示，光是今年到期的美債，就達破紀錄的8.9兆美元，占美國未償付公債的約三分之一。而美國報稅季即將到來，眾人抽資支付稅款，將導致流動性減少。

儘管幾乎沒有人認為美債標售會失敗收場，但通膨持續黏著，利率將須維持高檔更長一段時間，使一些人擔心大舉發售新債，會讓債市波動更為劇烈。

美國3月消費者物價指數（CPI）10日出爐後，10年期美債殖利率跳升近20個基點，寫2022年來的最大單日漲點。

然而，美債仍有兩大支撐因素，一是據上周公布的聯準會（Fed）3月會議紀錄，Fed可能會將縮表速度減半，到期後、不再重新投資的美債金額，考慮從目前的每月600億美元，降至300億美元。另一支撐因素是，歐元區和日本都有經常帳盈餘，美債是這些國家存放現金，並取得逾4%殖利率的安全之所。

債市 美國 通膨

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