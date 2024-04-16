美元太強 新興市場被迫干預匯市

貨幣干預已經成為新興市場的主戰場，而且在亞洲尤為明顯，原因是美元又升值，使得新興國家官員面臨必須採取行動的壓力。

在南韓、泰國、馬來西亞和波蘭等國，官員表示密切關注匯率波動，或表明必要時會出手干預。印尼已採取行動，賣出美元，而中國大陸屢屢抵禦人民幣貶值情況，向交易人士明示人民幣穩定的重要性。

美國上周公布高於預期的通膨數據，澆熄市場對聯準會的降息押注，這也代表美元短期內會維持強勢。此外，以色列與伊朗緊張情勢加劇，為美元帶來新一波避險需求。

摩根大通資產管理公司駐香港全球市場策略師周奐彤表示，「當前，我們見到不同的央行大量口頭干預」，聯準會顯然短期內不太可能啟動降息，「亞幣可能進一步走貶，代表更多的口頭干預或許有其必要」。

多數新興貨幣今年來走貶，智利披索貶值約百分之八，泰銖、韓元都重貶逾百分之六，馬元貶值百分之三點六，菲律賓披索和人民幣貶值約百分之二。台幣今年來貶值約百分之四點九。

不僅新興國家貨幣走貶，日圓兌美元匯率昨天續創卅四年新低，一度跌到一五四點四一日圓兌一美元，匯率再刷新一九九○年來低點。彭博資訊分析，預料日圓疲勢將引發日本官員表達疑慮，但美元兌日圓可能進一步走高，反映兩國的央行政策分歧。

新興國家方面，馬元昨天跌至廿六年低點，促使馬來西亞央行重申準備支撐馬元匯率。泰國央行官員正面臨試圖支撐泰銖匯價的嚴苛考驗，主要利用口頭干預的方式支撐匯價。韓元上周面臨貶值壓力，南韓央行官員已表明密切關注韓元走勢，央行總裁李昌鏞上周五有關韓元的說法包含口頭干預的措辭。

印尼央行則靠買進印尼盾限制貶勢，總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，干預與賣出高收益證券將是今年支撐印尼盾的主要工具。