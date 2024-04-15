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印媒：特斯拉將向塔塔電子採購半導體

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度總理莫迪去年6月訪美時，與特斯拉執行長馬斯克在紐約會晤。 美聯社
印度總理莫迪去年6月訪美時，與特斯拉執行長馬斯克在紐約會晤。 美聯社

印度媒體經濟時報今（15日）報導，未具名知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已經與印度塔塔電子（Tata Electronics）簽署策略協議，將向塔塔電子採購半導體，供應特斯拉在全球營運所需。

經濟時報說，雙方這項策略採購協議，凸顯了特斯拉對於印度市場的興趣，並不只在於到印度國內創造營收。

據了解，協議在數個月前已經簽妥，塔塔電子會為特斯拉製造晶片。

經濟時報採訪特斯拉與塔塔電子，兩家公司都拒絕評論。

特斯拉執行長馬斯克傳出將於本月下旬到印度訪問。馬斯克本人沒有提及確切造訪日期，只說很快就要到印度去，會與印度總理莫迪見面。外界預期他此次印度行，將會宣布特斯拉到印度的投資計畫，以及承諾電動廠投資金額。

印度 特斯拉 馬斯克

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