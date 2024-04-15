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iPhone上季出貨大減500萬支 沒跟上手機景氣復甦

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
數據顯示，iPhone上季出貨量銳減10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。路透
數據顯示，iPhone上季出貨量銳減10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。路透

根據市場追蹤業者IDC的數據，蘋果的iPhone今年第1季出貨量比去年同期下滑近10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。

全球第1季智慧手機出貨量年比攀升7.8%至2.894億支。其中，三星電子出貨量重返第一，達6,010萬支，市占率達20.8%；蘋果iPhone出貨量為5,010萬支，年比下滑9.6%，市占率為17.3%；市占第三的小米手機出貨大增逾33%，達4,080萬支，市占率為14.1%，縮小與市占第二名蘋果的差距。

另一亮點則是，主打平價的中國大陸品牌「傳音」（Transsion）上季出貨量暴增85%，達2,850萬支，市占率近10%，排名攀升至第四，打敗同樣源出中國的競爭同業OPPO。不過，傳音品牌的手機在歐洲、北美、東北亞與台灣都看不到，主要市場在非洲、拉丁美洲與東南亞國家。

蘋果自去年9月推出最新一代iPhone後，一直難以在中國大陸維持買氣，這些問題衝擊蘋果在全球的銷量成績。根據IDC的初步數據，iPhone上季出貨量較一年前同期少了500萬支。

IDC研究總監Nabila Popal表示：「智慧手機市場正在擺脫過去兩年的動盪，變得更加穩健也發生了變化」，「雖然排在前兩名的公司第1季出貨量都下滑，但三星整體的地位顯然比過去幾季更強勁。」

IDC的研究人員發現，手機的平均售價正在上升，反映消費者逐漸傾向選擇他們打算使用更長久的高階機種。蘋果iPhone 15 Pro系列的銷售占比可能提高，帶動每台手機平均賺進的營收較高。不過，蘋果也不得不罕見提供大幅折扣來刺激銷售，例如在中國大陸，一些零售合作夥伴讓iPhone降價多達180美元來進行促銷。

品牌 市占率

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