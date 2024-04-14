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房租高掛 擋住Fed降息路

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

聯準會（Fed）已表明，在著手降息前，必須見到通膨進一步降溫，但租金市場仍擋住Fed降息之路。疫情爆發初期，封鎖抗疫導致需求積壓，加上房價飆高，租金漲幅一度達到二位數。

如今隨著房屋供應增加，租戶成長也達到極限，租金漲勢已減緩。但下滑速度夠不夠快，能不能降到讓Fed接受的水準，卻是未知數。今年有決策投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克，上周五就強調美國家庭面臨住房負擔能力的挑戰。他說，一個年收入達美國中位數（約7.5萬美元）的家庭，必須花費41%的所得才能擁有中等價位房子，遠超過負擔能力。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比也表達類似看法。另外，包括舊金山、波士頓和堪薩斯聯準銀行總裁都再度表達不急於降息。

穆迪分析公司經濟學家拉薩維亞說：「住房通膨高於綜合通膨，是常有之事。但必須進一步降下來，而不是盤旋在此刻的水準。」

居住類通膨—美國政府對房屋與公寓租金的衡量指標—3月年增率達5.7%，是導致3月消費者物價指數（CPI）升幅比預期大的主因之一。相較下，2015年至2019年居住類通膨率大約只有3.3%。公寓承租戶續約時付的租金仍在漲，不動產數據公司Yardi Matrix的資料顯示1月年增率達4.6%。另外兩家數據公司提供的續約租金漲幅也大約是4%。

不動產研究公司Attom執行長巴伯說：「許多市場的待售屋很少，顯然進一步助長租屋需求，提高房東收入。」

Fed 美國 通膨

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