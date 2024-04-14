特斯拉全自駕系統月費砍半

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉宣布調降北美地區的全自動輔助駕駛（FSD）價格。（路透）
特斯拉宣布調降北美地區的全自動輔助駕駛（FSD）價格。（路透）

在需求趨緩、削價競爭之際，特斯拉已把美國客戶訂閱全自動輔助駕駛（FSD）系統的月費調降一半，尋求推動更多人採用。另外，特斯拉執行長馬斯克透露本月稍晚將造訪印度，會見該國總理莫迪，外界預期特斯拉將宣布在印度的投資與設廠計畫。

特斯拉12日宣布，已把美國訂閱FSD的月費，從199美元下調至99美元；但直接買斷FSD的費用仍維持在1.2萬美元不變。加拿大的訂閱費用則降到加幣99元（71.9美元）。

這次降價與馬斯克先前的承諾相悖，畢竟他曾多次表示，隨著特斯拉為這套系統增加功能，FSD只會漲價。他2020年5月在X的前身推特上說：「FSD價格將持續調漲，因為這個軟體日益接近完全自駕的能力，能獲得監管（機關）的批准。」他當時還說，每輛車的「FSD價值可能會超過10萬美元」。

另一方面，馬斯克持續推動特斯拉擴大觸角，他11日於X發文說，期待在印度和總理莫迪見面。隨後，印度媒體經濟時報報導，馬斯克預計本月訪問印度，可能會在該國宣布包含設廠在內的投資計畫。

此時恰逢印度大選即將在19日拉開帷幕，莫迪力拚再度取得連任。若特斯拉宣布在印度設廠，那可能會強化莫迪政府成功吸引全球資本的說法，範圍涵蓋能源、科技、運輸等領域，有助為數百萬名年輕人創造就業機會。

經濟時報引述的消息來源說，另一個馬斯克將與莫迪討論的議題是，SpaceX旗下的星鏈（Starlink）。這個低軌衛星網路服務可能會被印度政府批准，取得衛星通訊執照，但有附帶條件，可能包含星鏈不能把資料傳到印度之外，也不能分享特定細節給美國。星鏈也可能被要求和一家印度公司建立夥伴關係。

馬斯克12日在特斯拉奧斯汀廠接待阿根廷總統米雷伊。兩人先前是社群媒體上的網友，都是反對政府過度插手的自由市場支持者，這是他們首次見面，更加鞏固了彼此間的情誼。

阿根廷駐美大使韋爾泰因告訴阿根廷媒體，除了自由市場等話題外，這兩人也討論到特斯拉對鋰的投資機會。阿根廷坐擁全球最大的鋰蘊藏量。

印度 特斯拉 馬斯克

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