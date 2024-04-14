陸AI筆電搭載英特爾CPU 美議員批政府對華為開綠燈

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸科技巨頭華為推出第一款AI筆電MateBook X Pro，搭載了英特爾（Intel）新款的Core Ultra 9高性能處理器，讓美國國會共和黨議員們大為震驚和惱火，因為這表明美國商務部向華為出口這種晶片開了綠燈。

路透報導，華為早在2019年就被美國納入貿易限制黑名單，但2020年底，美國前總統川普卸任前曾發放一項此類許可證，其中包含允許英特爾持續供應先進電腦中央處理器（CPU）給華為。

雖然一直有對大陸強硬派人士敦促拜登政府提前撤銷該許可證，但路透上月曾引述消息人士報導，英特爾暫時保住向華為供貨的許可，得以繼續向華為銷售價值數億美元的晶片。

一名知情人士稱，這些晶片是根據現有的許可證所輸送的，這些晶片並不受到最近針對向中國出口人工智慧晶片的限制影響。

晶片 美國商務部 華為

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