以色列、伊朗關係緊張！道瓊受中東影響大跌476點 投資人擔心還沒跌夠

美國金融市場周五被中東局勢緊張所攪擾，道瓊工業指數大跌476點，加上通膨隱憂揮之不去，本周創下2023年3月來表現最差的一周。隨聯準會（Fed）可能延後降息，投資人如今更加關注企業發布財報時對經濟和業績的展望。

道瓊工業指數本周下跌約921點，跌幅2.4%，是2023年3月來最大單周跌幅。標普500指數周五下跌1.5%，那斯達克綜合指數跌1.6%，本周也雙雙收低。晶片股受創尤深，費城半導體指數和台積電ADR雙雙大跌逾3%。

以色列和伊朗關係更加緊張。華爾街日報周五報導，美國已調動軍艦，防範伊朗可能對以色列發動直接攻擊。伊朗已威脅要對以色列上周在敘利亞發動的襲擊實施報復。以色列軍方在X平台發文說，大約40枚火箭從黎巴嫩領土發射，部分被以色列攔截。

美債和美元指數周五雙雙上漲，資金流向避險資產。美元指數（DXY）一周大漲1.7%，創下2022年9月來最大單周升幅。美國10年期公債殖利率周五下跌9個基點，至4.499%，但一周仍上漲12個基點。有華爾街「恐懼指標」之稱波動率指數（VIX）漲至10月來最高的17。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師首席市場策略師馬利（Matt Maley）指出，投資人對地緣政治風險不致擴大過於自信。他說：「由於黃金和原油已顯著反映這場危機對市場的影響，美股不久有可能跟隨這些市場，出現誇大反應。」

布蘭特原油期貨周五收在每桶90美元以上，金價突破每英兩2,400美元高峰後，收盤回落至2,341.14美元。

隨第1季財報季已於周五揭幕，投資人關注業者對經濟的看法。高盛、美國銀行、摩根士丹利、Netflix財報將在下周陸續登場。下周一也將公布美國零售銷售數字。

摩根大通和富國銀行已於周五公布財報。摩根大通執行長戴蒙說：「許多經濟指標仍是有利的。然而，展望未來，我們仍然對許多重大不確定因素保持警覺。」 他提到戰爭、不斷惡化的地緣政治緊張局勢、持續的通膨壓力以及量化緊縮的影響。摩根大通收盤大跌6.5%。

品浩（Pimco）警告，如果美國通膨上揚，聯準會（Fed）反而可能會轉向升息。Pimco核心策略投資長米塔爾（Mohit Mittal）接受彭博電視訪問說：「如果通膨復萌，Fed可能會升息，而非降息。」