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中東戰火恐擴大！美股道瓊早盤跌逾200點 費半和台積電ADR摔逾2％

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數12日早盤開低，主因通膨疑慮影響投資人的情緒，再加上媒體報導伊朗準備在周末前對以色列發動攻擊，引發中東戰火擴大的憂慮。路透
美股三大指數12日早盤開低，主因通膨疑慮影響投資人的情緒，再加上媒體報導伊朗準備在周末前對以色列發動攻擊，引發中東戰火擴大的憂慮。路透

美股三大指數12日早盤開低，道瓊下跌245點或0.7%，標普挫跌0.7%，那指拉回0.9%，因通膨疑慮影響投資人的情緒，再上媒體報導伊朗準備在周末前對以色列發動攻擊，引發中東戰火擴大的憂慮。台積電ADR挫2.1%，費半跌2.3%。

本周以來，道瓊和標普分別已下跌1.7和0.7%，周線恐怕收黑，偏重科技股的那指目前小漲0.4%，抵禦了美股的頹勢。

美股第1季財報季開鑼，由三家華爾街大銀行打頭陣，摩根大通（小摩）早盤摔逾3%。富國銀行跌1.1%左右。花旗銀行小漲0.6%。

無論是直接或透過代理人進行，以色列本周末可能遭伊朗攻擊。在地緣政治風險升高之下，資金流入市場最安全的角落，例如債券、黃金、美元。美國公債12日勁揚，使美債殖利率從近今年來高點回落，其中2到10年期公債殖利率驟降多達10個基點。美國2年期公債殖利率11日短暫觸及5%，是去年11月來僅見，如今滑落到4.86%之下。

國際油價也上漲，如今西德州原油期貨價位大約是每桶87.05美元，布蘭特油價再度站上每桶90美元。國際金價12日盤中再創新高，漲破每英兩2,400美元。

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