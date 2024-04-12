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中東戰雲起！紐約黃金期貨衝破2,400美元 布蘭特油價再破90大關

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金期貨價格今天漲破每英兩2,400美元。 路透
紐約黃金期貨價格今天漲破每英兩2,400美元。 路透

美國認為伊朗即將對伊拉克發動報復攻擊，推升中東緊張關係，國際金價12日盤中再創新高，紐約黃金6月期貨漲破每英兩2,400美元，現貨價格也逼近這個整數關卡，國際油價也受到支撐，布蘭特油價再度衝破每桶90美元

紐約黃金6月期貨今天盤中最多上漲1.72%，至每英兩2413.50美元，現貨行情一度漲1%，報每英兩2,395.48美元。

布蘭特原油6月期貨一度漲0.8%至每桶90.40美元，西德州中級原油也漲0.9%，成為每桶85.77美元。

美國多家主要媒體11日報導，伊朗或其代理人最快可能未來兩天內攻擊以色列南部或北部，投資人也在斟酌最新美國經濟據數對聯準會貨幣政策的影響。

分析師表示，黃金價格上漲，主要由地緣政治風險與央行買盤帶動，且美國經濟數據也對黃金有利。美國3月生產者物價指數（PPI）年升 2.1%，升幅小於經濟學家預估，保留了年底前降息的希望。

中東 以色列 伊拉克 投資人 聯準會 黃金

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