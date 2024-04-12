聽新聞
test
0:00 / 0:00

美通膨仍高 前財長桑默斯警告恐升息

聯合報／ 編譯葉亭均任中原／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月會議紀錄顯示，決策官員擔心通膨放緩進展已停滯，可能要維持利率更高更久，三月通膨數據則印證官員的憂慮，促使市場縮減降息預期；美國前財政部長桑默斯甚至警告，必須認真思考聯準會接下來轉向升息的風險。會議記錄也顯示，官員針對放緩縮減資產負債表速度，已接近達成協議。

三月會議記錄顯示，與會官員提到經濟指標顯示成長動能強勁，近幾個月通膨數據也令人失望，認為應該等到對通膨滑落更有信心時再降息。部分官員更提出一種可能性，若當前百分之五點二五至五點五利率水準對經濟的限制比預期還小，可能強化需求動能並帶給通膨上升壓力。

路透報導，這種邏輯可能成為支持再次升息的論據。

美國十日公布的三月通膨率數據依然高於預期後，今年有決策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，最新數據顯示通膨可能需要一些時間才能回落。

市場已縮減對聯準會今年的降息預期。渣打銀行預期今年將降息兩次，可能七月啟動，巴克萊銀行則預估只會降息一次，在九月降息一碼。

不過，哈佛大學教授桑默斯接受彭博採訪時表示，「必須認真思考Ｆｅｄ下一次利率行動是上調、而非調降的可能性」，這種情況的機率為百分之十五至廿五，「在我看來，六月降息將是危險而令人震驚的錯誤」，「我們現在不需要降息」。他也說，情勢在六月前仍可能改變，機率仍然指向聯準會今年降息，但沒有市場反映的這麼高。

美國聯準會 通膨 降息

延伸閱讀

考試院因應通膨調整公保年金給付 6月1日起生效

美國公債殖利率大幅上升！ 女子：00679B還是值得配置的標的

美股終場盡墨 法人：台股短線高檔震盪

台灣關係法45週年 美參眾兩院提決議重申對台承諾

相關新聞

美PPI增幅低於預期 Fed降息展望恐生變

美國3月生產者物價指數（PPI）升速意外低於市場預期，但年增幅仍為近一年來最高，為通膨減緩進展停滯增添新例證，而上周初領...

政治動盪、戰爭風險效應 全球富豪拚「護照組合」

全球富豪正在建立「護照組合」，取得第二、第三、或甚至第四國的公民身分，以避免會因政治動盪風險而須要出逃母國，而最熱門的標...

FOMC副主席威廉斯：仍預期今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）重量級決策官員威廉斯（John Williams）11日表示，他仍預測今年將降息3碼。

美通膨仍高 前財長桑默斯警告恐升息

美國聯準會（Ｆｅｄ）三月會議紀錄顯示，決策官員擔心通膨放緩進展已停滯，可能要維持利率更高更久，三月通膨數據則印證官員的憂...

WTO下修今年貿易成長 籲慎防分裂風險

世界貿易組織（ＷＴＯ）十日下修今年全球商品貿易成長預測，並警告紅海危機、地緣政治對抗及保護主義升高等逆風可能減弱復甦力道...

ECB暗示 6月開始降息

歐洲央行（ECB）11日會議決定維持各項利率不變，但暗示考慮6月的決策會就開始降息，且有意於今年下半年開始縮減資產負債表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。