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美通膨仍高 前財長桑默斯警告恐升息
美國聯準會（Ｆｅｄ）三月會議紀錄顯示，決策官員擔心通膨放緩進展已停滯，可能要維持利率更高更久，三月通膨數據則印證官員的憂慮，促使市場縮減降息預期；美國前財政部長桑默斯甚至警告，必須認真思考聯準會接下來轉向升息的風險。會議記錄也顯示，官員針對放緩縮減資產負債表速度，已接近達成協議。
三月會議記錄顯示，與會官員提到經濟指標顯示成長動能強勁，近幾個月通膨數據也令人失望，認為應該等到對通膨滑落更有信心時再降息。部分官員更提出一種可能性，若當前百分之五點二五至五點五利率水準對經濟的限制比預期還小，可能強化需求動能並帶給通膨上升壓力。
路透報導，這種邏輯可能成為支持再次升息的論據。
美國十日公布的三月通膨率數據依然高於預期後，今年有決策投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，最新數據顯示通膨可能需要一些時間才能回落。
市場已縮減對聯準會今年的降息預期。渣打銀行預期今年將降息兩次，可能七月啟動，巴克萊銀行則預估只會降息一次，在九月降息一碼。
不過，哈佛大學教授桑默斯接受彭博採訪時表示，「必須認真思考Ｆｅｄ下一次利率行動是上調、而非調降的可能性」，這種情況的機率為百分之十五至廿五，「在我看來，六月降息將是危險而令人震驚的錯誤」，「我們現在不需要降息」。他也說，情勢在六月前仍可能改變，機率仍然指向聯準會今年降息，但沒有市場反映的這麼高。
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