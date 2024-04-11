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美國將六家陸企列入出口黑名單 涉及支持解放軍和俄伊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部周三公告將六家大陸企業列入出口管制的「實體清單」，其中涉及協助大陸軍方取得AI晶片或為俄國和伊朗供應無人機零組件。圖為伊朗製的沙赫德（Shahed）系列無人機。美聯社
美國商務部周三公告將六家大陸企業列入出口管制的「實體清單」，其中涉及協助大陸軍方取得AI晶片或為俄國和伊朗供應無人機零組件。圖為伊朗製的沙赫德（Shahed）系列無人機。美聯社

美國商務部周三公告將六家大陸企業列入出口管制的「實體清單」，美國官員周三也證實，美國以協助中國大陸軍方取得人工智慧（AI）晶片為由，將其中四家陸企列入出口黑名單。

美國商務部出口執法官員Kevin Kurland 在美國參院所屬委員會舉行的聽證會上表示，這些公司「涉及向中國軍事現代化計畫和軍事情報用戶提供AI晶片」。

這些公司名列美國政府周三公布的商務部實體名單中新增的11家公司，這表示供應商需經許可才能向列名的公司輸送商品和技術，但未必會獲准。

據美國商務部工業與安全局在聯邦公報的公告，這些大陸公司獲取或試圖獲取美國品項以支持中國軍事現代化。公告沒有詳細說明原委。

商務部官員所指的四家公司是聯眾集群(北京)科技有限責任公司、西安麗科創新信息技術有限公司、北京安懷信科技股份有限公司以及思騰合力(天津)科技有限公司。

聯邦公告也說，商務部另將中國江西新拓企業有限公司列入黑名單，原因是該公司透過採購、開發和擴散俄羅斯無人機來支持俄羅斯軍方。

另一家中國深圳嘉斯博科技有限公司，因參與伊朗一家飛行器公司的航太元件採購網絡（包括無人機元件）被列入清單。

公告說：「這些組件被用於開發並生產沙赫德（Shahed）系列無人機，伊朗曾用這些無人機襲擊中東地區的油輪，俄羅斯也曾在烏克蘭使用這些無人機。」

俄羅斯 北京 美國

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