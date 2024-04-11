道瓊大跌422點 CPI過熱澆熄6月降息希望

美國股市三大指數周三全面下挫，美國通膨數據高於預期，為聯準會（Fed）最快於6月開始降息的希望澆了冷水。

美國三大指數開盤就急挫，道瓊工業指數終場下跌422.16點，跌幅1.1%，收在38,461.51點；標普500指數跌49.27點，跌幅1%，至5,160.64點；那斯達克綜合指數跌136.28點，或0.84%，收在16,170.36點。

因汽油和居住成本續升，美國3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.5%，連續三個月高於預期。扣除糧食和能源價格的3月核心CPI年增3.8%，也高於市場預估的3.7%。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說：「通膨數據呈現膠著導致了一種‘先賣後問’的心態，這種失望情緒不僅讓市場延後對首次降息潛在時機的預測，也影響到了對降息次數的預測。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場目前認為Fed 6月降息25個基點的可能性從報告發布前的56.0%降至16.5%。

「可以向6月降息說再見了，」Bankrate首席金融分析師Greg McBride在給客戶的報告中寫道。

美國10年期公債殖利率周三收於4.559%，是去年11月來的最高收盤水準。2年期公債殖利率創下自2023年3月來的最大單日漲幅。當投資人預期利率上升時，2年期債殖利率往往也會攀升。

受借貸成本上升前景的影響，小型股價跌幅更大。羅素2000指數下跌2.5%，為2月13日以來最糟糕的一天。

銀行股也受到打擊，KBW那斯達克地區銀行指數下跌5%。銀行在高利率的重壓下舉步維艱，尤其是中小銀行。

房地產類股暴跌4.1%，為2022年6月以來最大單日跌幅。Public Storage和American Tower的股價分別下跌了6%和5.6%。

因油價上漲，能源類股上漲0.4%，是標普500指數中唯一上漲的類股。埃克森美孚(Exxon Mobil)上漲0.8%，雪佛龍公司(Chevron)股價上漲0.4%。

道指成份股中。家得寶(Home Depot)下跌3%，UnitedHealth下跌2.1%，微軟(Microsoft)下跌0.7%。

除輝達（Nvidia）外，大多數大型成長股均下跌。輝達逆勢上漲2.0%。

投資人如今關注周四的生產者物價數據，以更清楚了解3月通膨情況，也將聚焦本周揭開序幕的第1季財報季。周五，摩根大通、花旗和富國銀行三家大型銀行將公布財報。

在美上市的阿里巴巴上漲2.2%，該公司聯合創辦人馬雲向員工發布了一份備忘錄，表達對這家網路巨人重組努力的支持—馬雲這幾年淡出幕前，這是一個罕見的舉動。