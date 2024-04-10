美日峰會將登場 強化軍事聯盟與南海聯合巡弋 劍指北京

美日領袖會談10日將登場，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sillivan）9日表示，這次會議將強化美日軍事聯盟，也會探索太空科技、經濟投資、氣候變遷等合作事項；白宮官員雖避免直接談到中國大陸，但無論是即將舉行的美日雙邊會談或11日的美日菲三方峰會，都凸顯美國對中國大陸在印太區域的各種挑釁行徑的憂慮。

美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）連日對外發言，替即將登場的美日峰會炒熱氣氛；他8日在華府智庫表示，美日峰會可能討論在日本成立印太聯合救災中心，提供有形和無形的人道援助，包含出動美軍。

伊曼紐說，日本能登大地震和台灣近日發生的花蓮大地震都需要緊急協助，類似天災很可能愈來愈多，美日必須有能力共同應對，發揮相關經驗以利迅速協助地區內國家。

伊曼紐（Rahm Emanuel）9日告訴CNBC，美國將從根本上改變美軍在日本的指揮部署，以利協調。

日本已宣布2025年底前建立聯合作戰指揮部計畫，以便統籌所有日本軍事作業；目前美方人員在日本聯合作戰是由位於夏威夷的印太司令部指揮，日本希望美國在日本設立一個作戰指揮部。

路透報導，華府有意指派一位四星上將出任駐日美軍司令，以回應日本明年要成立的新聯合行動指揮中心，此舉意在強化日本嚇阻來自中國大陸的壓力。

在日本首相岸田文雄出發訪美前，多家媒體已預告，美日將升級兩國軍事聯盟，並解讀為遏止中國大陸的區域擴張。

蘇利文9日在白宮例行記者會表示，這次會議將強化美日在防衛與科技領域的聯盟合作，也會探索太空科技、經濟投資、氣候變遷等合作事項。

華盛頓郵報報導，美日將提出連接日本、澳洲和美國感測器的整合防空網願景，讓三國全盤掌握區域空中威脅；美日還會宣布一名日本太空人將成為首位美國太空總署（NASA）月球任務的非美籍太空人。

南海局勢是10日美日雙邊會談及11日美日菲三方峰會的會談主題之一，美國將與日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）討論應對中國大陸在區域的各種行動。

蘇利文表示，美國預期在南海將會有更多聯合巡弋行動；美國、日本、澳洲和菲律賓7日出動海軍船艦和軍機，首度在南海舉行聯合演習，以行動力挺馬尼拉，表達支持自由開放的印太地區。

此外，美國將把日本納入澳英美三方安全夥伴（AUKUS）第二支柱的一員，蘇利文說，美國準備好與澳英以外的夥伴合作。

岸田文雄訪美前接受華盛頓郵報專訪指出，若俄羅斯在對烏克蘭戰爭中獲勝，代表無視國際法的武力可以獲益，這可能發生在東亞，他認為不能讓任何國家接收到這類錯誤訊息。

華郵報導，日本意識到，若對俄羅斯的侵略沒有強烈反應，可能鼓勵中國大陸侵略台灣，點燃亞太地區的戰火。

白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任拉普呼柏（Mira Rapp-Hooper）9日在外籍記者中心表示，美日對台海的共同立場已經非常明確，雙方領袖經常討論台海和平與穩定的重要性。