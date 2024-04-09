北美瘋日全食！天文奇景下互許終身 數百人Cosplay太陽創金氏紀錄

路透和紐約時報報導，天文奇觀日全食在台灣時間9日凌晨橫掃北美部分地區，從墨西哥海岸度假勝地登陸，再由德州進入美國，經過尼加拉瓜大瀑布移至加拿大東南部，吸引數千萬人湧入日全食路徑，爭相目睹月亮和太陽重合的精彩一刻。

根據觀測位置不同，日全食時間最長可達4分半，期間會發生一些奇異現象，比如星星在正午閃爍，黃昏突然降臨，氣溫驟降，微弱的「日影條」閃爍，有時鳥類和其他野生動物會突然陷入安靜。

墨西哥西部馬薩特蘭（Mazatlan）作為首個日全食主要觀測點，成千上萬人帶著觀測眼鏡坐在海濱長廊的躺椅上，在管弦樂隊演奏「星際大戰」電影主題曲的背景下，天空中的月影逼近變得昏暗，日全食發生的瞬間，全場爆出尖叫歡呼。

紐約市北哈德遜河一處露營地，當日全食逐漸發生，空氣慢慢冷卻，數以百計的民眾在見證奇觀的一刻忍不住驚嘆，有人直呼「我的天啊！」

還有不少新人選在日全食完成終身大事，在美國阿肯色州拉塞爾維爾（Russellville），約3萬居民的小鎮有將近400對新人舉行集體婚禮，並在日全食時大喊「我願意」；而尼亞加拉瀑布州立公園（Niagara Falls State Park）也聚集2000人左右，除了至少2場婚禮，還有人趁難得機會求婚。

加拿大安大略省尼亞加拉瀑布城舉辦一場裝扮秀，309人打扮成太陽，創下單一地點最多人穿著太陽裝的金氏世界紀錄，甚至有人不遠千里從新加坡和倫敦趕來。

全美國有15個州共計約3200萬居民位於日全食路徑上，不過還有數億人人經歷日偏食。太陽在芝加哥和波士頓分別被遮擋了94%和93%，而在美東時間8日下午3點25分左右的紐約和費城，日偏食達到90%。

慶幸的是，日全食路徑上的許多地方，天氣狀況似乎比預測狀況還要好，在路徑帶上的中間部分，雲層稀薄，讓許多人得以完整見證罕見的天體事件，即使事前預測德州和紐約州西部可能遭遇雲層覆蓋，還是有些地方幸運見證日全食。

這是北美繼2017年後再度迎來日全食，下一次在美國48個州和加拿大見證日全食將要等到2044年，而接下來最近一次日全食將在2026年8月，屆時日月重合的奇景將在冰島和西班牙等部分歐洲國家亮相。