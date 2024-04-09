日銀下個課題 推動升息

日本銀行（央行）總裁植田和男到9日剛好就任滿一年，他表示自己已實現了上任時設定的目標：將央行複雜的貨幣刺激政策，轉變為更簡單的政策框架。市場人士則給植田打了80分。

植田面臨的下一個挑戰，是如何在不驚動市場的情況下，順利推進升息，許多市場參與者已經習慣了數十年來接近零的借貸成本。

植田和男8日在國會發言時表示，「一年前我上任時，就覺得由於各種原因，央行的政策框架在技術上變得很困難。如果經濟條件允許，我曾希望讓這個框架變得更簡單、更容易理解」，而「值得慶幸的是，上年度的經濟狀況相當好，讓我得以完成使命」。

路透報導，資深日銀觀察家、大和證券首席市場分析師巖下真理表示，「若滿分是100分，我給總裁打80分」，「雖然花了一年時間，但植田收集了足夠的數據，來評估日銀的大規模刺激政策，並在貨幣政策正常化方面取得了進展」。

過去一年來，植田取消鴿派的前瞻性指引，以及在2023年底前逐步取消公債殖利率曲線管控。