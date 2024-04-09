德工業生產 優於預期

德國2月工業生產成長速度為一年來最快，且優於市場預期，主要由營建業和汽車製造業的強勁成長帶動。此外，Sentix公司公布，歐元區4月投資人信心指數由上月的負10.5升至負5.9，攀抵兩年多來最高點，並指出德國雖落後其他國家，但「展露活力」。

德國聯邦統計局8日公布，德國2月工業生產月增2.1%，遠高於路透訪調經濟學家預測的0.3%增幅，也是連續第二個月成長，其中營建業月增7.9%、汽車製造業成長5.7%和化學產品成長4.6%。1月工業生產上修後的月增幅為1.3%。

儘管2月工業生產自元月起持續走強，但仍較去年同期減少4.9%，更較新冠疫情爆發前的峰值少近8%。凱投宏觀資深歐洲經濟學家帕爾瑪斯說，德國工業今年以來展露生機，「但由於需求疲弱且產業競爭力衰退，到年底前仍充滿挑戰」。

德國製造業2月新訂單數量雖較1月略增，但較一年前大減10.6%。一些經濟學家警告，由於訂單數量不見明顯成長，工業生產回溫的情況無法維持太久。

德國工業疲軟主要受到俄烏戰爭推升能源價格，以及對中國大陸出口減少的影響，進而造成德國經濟停滯不前。

去年德國經濟萎縮0.3%，在全球主要經濟體當中表現最差。ING全球總經主管布魯澤斯基說，雖然最新數據對德國經濟有安撫作用，但不表示復甦已開始。