小摩：經濟軟著陸太過樂觀

摩根大通（小摩）執行長戴蒙8日發布股東年度信，信中指出，他相信人工智慧（AI）一如蒸汽機，可望帶來重大變革。他並警告通膨壓力持續黏著，眾人高估了經濟軟著陸的機率。

戴蒙在信中談到自家所面對的議題，第一個提到的就是AI。他指出，儘管不清楚AI對企業、經濟、社會的全面性效應，但相信影響力將極為巨大。

他在信中寫道：「我們徹底確信（AI）將有非同凡響的結果，變革力道也許一如過去數百年來的重大科技發明。像是印刷機、蒸汽機、電力、運算、網路等等」。

小摩已找出AI在行銷、詐欺、風險等領域的400多種用途，並聘用數千名AI專家和數據科學家，開始尋求部署生成式AI。他認為，隨著時間過去，AI有潛力擴增幾乎所有工作，並影響小摩的勞動力組成；雖然AI可能會減少某些職務種類，但也會增加其他職位。

據國際貨幣基金組織（IMF），AI的爆炸性發展，已經改變全球職場，全球約有接近四成工作可能受到AI衝擊。醫藥業、金融業、音樂界已感受到AI威力。

戴蒙警告，近來的地緣政治事件，諸如俄烏戰爭、中東衝突等，也許會造就第二次世界大戰以來的最大風險。另外，儘管主要經濟指標看似強健，通膨也趨緩，但戴蒙看到許多潛在風險。他說：「下述因素似乎均會引發通膨：持續的財政開支、全球重新軍事化、新綠色經濟的資本需求，以及能源基礎設施所需投資匱乏，未來的能源成本可能更高。」

市場目前估計，美國經濟軟著陸的機率為70%~80%，他認為此種看法太過樂觀。他認為，交易者過度關注每月通膨數據和利率的些微變化，沒去思考一、兩年後會發生什麼。他說：「當前利率的小小變化，對未來通膨的影響，比許多人認為的更小。」

他同時警告，美國政府開支居高不下，利率維持高檔的時間，可能比市場預期還久，小摩已經替利率升破8%、以及低至2%等情況，擬定了應變計畫。