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特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」 網嘆：歷史重演

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特斯拉大陸市佔近腰斬！專家形容「史詩災難」引網嘆：歷史重演

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸電動車展開低價血洗，重創電動車龍頭特斯拉。(路透)
大陸電動車展開低價血洗，重創電動車龍頭特斯拉。(路透)

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全球電動車市場廝殺激烈，大陸更是展開血洗價格戰，重創電動車龍頭特斯拉，導致其在大陸的市佔率近乎腰斬，分析師不禁點出特斯拉正面臨「史詩般的災難」。此消息瞬間引起PTT網友熱烈討論，不少人皆表示不意外，直言「哪個外國廠牌在中國市佔能長期居冠？」

據外媒報導，特斯拉在大陸的市佔率從去年第一季的10.5%，慘跌至第四季的6.7%。自特斯拉在大陸設廠後，在當地掀起一陣鯰魚效應，加上大陸當局提供大量補貼，幫助大陸自有廠牌快速崛起，也促使特斯拉陷入價格漩渦戰中。

更糟糕的是，在高利率環境下，大陸消費力道減弱，高售價的特斯拉逐漸使消費者卻步，再加上沒有推出新車款刺激市場，諸如此類的狀況使特斯拉在市場失去絕對性的影響力。而近期大陸廠牌小米也推出首款電動車，特斯拉在大陸的處境將會更加艱難。

對於特斯拉連連敗退的情形，分析師Dan Ives認為，「特斯拉正面臨一場史詩般的災難」，且不只在是交貨數量，策略方面也是，這很有可能是馬斯克與特斯拉近年來遇到最具挑戰的時刻。而特斯拉在大陸市場幾乎快被打趴，慘況引起PTT網友熱烈討論，直呼歷史總是一再重演。

網友們紛紛留言表示，「的確是不用期待中國市場這塊」、「歷史總是一再重演」、「比降價不可能比過中國那種瘋狂補貼模式」、「哪個外國廠牌在中國市佔能長期居冠」、「南韓慘況還看不懂嗎」、「比亞迪賣那麼便宜，哪打得過」、「這種事台商5至10年前就知道了，馬斯克還太菜」。

PTT 市佔率 特斯拉 馬斯克

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