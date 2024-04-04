指達利號「不是長賜輪」 克魯曼仍坦承再度擔憂供應鏈通膨

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貨櫃輪達利號（Dali）失控撞塌巴爾的摩基伊大橋一個多星期了，至今還卡在原地動彈不得，巨大船身堵住港口，以致巴爾的摩港仍然關閉。這對美國經濟影響有多大？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文說，若發生在2021年尾和2022年初全球供應鏈承受莫大壓力時，衝擊可能很大。但發生在2024年，嚴重性似已降低；巴爾的摩港總噸位吞吐量在全美港口僅排名第17，平常由該港處理的貨物大多可改道東岸其他港口輸運，況且達利號也不是2021年塞住蘇伊士運河的長賜輪（Ever Given）。

問題是，出狀況的不只是巴爾的摩港。巴拿馬運河受乾旱影響，運能已大減；胡塞組織發射飛彈攻擊行經紅海、穿越蘇伊士運河的貨輪。這些問題都使全球供應鏈不像去年夏季時那麼鬆弛。目前，紐約聯邦準備銀行備受矚目的「全球供應鏈壓力指數」（GSCPI）尚未像2021-2022年冬季那般閃爍紅色警示燈，但顯然情況從去年8月以來已大幅惡化。

克魯曼表示，由於2021-2022通膨猛竄的主因正是全球供應鏈瓶頸，現在情況又惡化，令他「有點緊張」。

回顧2021-2024年初通膨發展

2021年7月，白宮經濟學家評估，美國通膨竄升情況近似於1946年展開的那波通膨勁升--疫後復甦時期與二戰後初期一樣，都見到需求積壓和供應鏈阻滯。二戰後那波通膨約費時兩年消退，失業率並未長期居高不下。

如今回頭檢視上述分析，可謂命中靶心，美國近年來這波通膨周期與戰後那波如出一轍。2023年通膨走勢與1940年代末走勢相似，都見到「完美的通膨減緩」（immaculate disinflation），也就是通膨陡降，失業率未竄高。悲觀者預言1980年代初聯準會（Fed）主席伏克爾式的通膨減緩情境（大幅提高利率導致經濟衰退，才把通膨壓下來），則並未發生。

至於2024年1月和2月官方指標顯示通膨微熱，克魯曼認為大致反映所謂「元月效應」（其實涵蓋1月和2月）--許多企業在新年伊始調漲價格。據Fed和眾多獨立經濟學家研判，未來數月，通膨減緩趨勢可望恢復。

根據白宮經濟學家最新分析，供應鏈壓力以及這些壓力與需求的交互作用，大致說明了美國通膨率過去幾年來為何一直高於Fed的2%目標。

反過來說，此模型也凸顯出，2022年以來美國通膨減緩的主要原因：企業調整、適應經濟變遷，供應鏈問題隨之減輕。

供應鏈瓶頸助長通膨的顧慮再起

克魯曼認為，上述分析很有道理，讓他對「軟著陸」（通膨降至可接受水準，且失業率仍在低檔徘徊）展望深具信心--直到最近才改觀。

若認定供應鏈亂象是推升近幾年通膨的主要因素，而那些亂象解除是近來通膨減緩的主要驅動力，那麼，就不免令人擔心供應鏈情況再度惡化會導致什麼後果。

當然，今天的供應鏈問題不像2021-2022那麼糟糕，紐約Fed的指標甚至顯示近來供應壓力低於往常水準，種種跡象顯示回歸常軌。達利號撞塌巴爾的摩大橋，對通膨的負面影響可能不大。

然而，克魯曼不確定實際情況是否如此。供應鏈問題使他「再度緊張」起來。