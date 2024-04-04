快訊

花蓮大地震／已300起地震 上午5時56分花蓮規模4.8淺層地震 最大震度4級

不斷更新／清明連假首日國道南向清晨就紫爆 避10地雷路段

跨國軍事合作有助穩定 坎伯：AUKUS能影響台海情勢

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副國務卿坎伯。圖／聯合報系資料照片
美國副國務卿坎伯。圖／聯合報系資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）3日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）表示，美英澳共同投入的AUKUS潛艦計畫，對於台海在內的狀況都能造成巨大影響，路透解讀為，將能協助台灣抵禦中國大陸的行動。

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）2023年成立後，讓美國與英國在未來能協助澳洲發展其核動力潛艦艦隊，美國將出售並協助澳洲打造潛艦；北京認為這是美國結盟澳洲壯大軍事力量，在印太區域投射軍力，以遏制解放軍發展。

AUKUS推手坎伯3日表示，會盡力克服當前的供應鏈問題，持續推動這項計畫；他也罕見地將AUKUS連結台灣安全，他說，AUKUS潛艦能帶來更長程的打擊能力，這對於包含台海在內的各種狀況都可以造成巨大影響。

路透報導，AUKUS建立以來，美英澳三國都避免公開連結台海議題，澳洲拒絕承諾，會在台海爆發軍事衝突時支持美國。

坎伯表示，美國和其他國家共同面對當前的安全環境挑戰，維持和平與穩定的最佳方式，不是美國單打獨鬥，而是是深入且具建設性地與盟友夥伴合作。

針對各處潛在的衝突熱點與各種可能的情境，坎伯說，應由各國共同採取行動，在印太區域，美國與日本、澳洲、南韓和印度都在密切合作，不僅普遍提升能力，也可以強化嚇阻力量。

坎伯表示，除了外交結盟，在軍事領域和盟友夥伴密切合作，將帶來強化和平與穩定的結果。

此外，坎伯提到，他反省在歐巴馬政府時期，推動重返亞洲（Pivot to Asia）政策時，給外界美國將注意力從歐洲移開，專心經營亞洲的印象；如今，他大力推動印太區域以外的國家參與印太事務。

坎伯舉例，美國和英國多次就台海議題深入討論和推演，英國大力參與美國維持台海和平穩定的努力，這項努力既堅實且持續發展中。

針對下周即將登場的美日菲三方峰會，坎伯說，三國將承諾在南海和其他地方更密切的協調與往來；他說，無論是在台海或南海，世界各國比起過去更願意站出來發聲，並採取實際行動，這有助於威懾。

AUKUS 台海 美國

延伸閱讀

拜習熱線…台海議題各自表述 雙方通話1小時45分

花蓮大地震／白宮發聲了！美國喊持續關注台灣地震：做好協助準備

美駐武漢總領館新館啟用 中網敲碗：何時重啟成都總領館？

拜習通話 總統府：感謝美國表達維持台海和平立場

相關新聞

規模上看逾20億美元！傳特斯拉本月將派團隊赴印度 勘查設廠地點

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將在本月派遣團隊，赴印度勘查電動車工廠的設廠地點...

歐元區通膨放緩…降息有譜 市場押寶ECB6月有動作

歐元區3月通膨意外放緩，增強了歐洲央行（ECB）即將開始調降位於歷史高點的利率的可能性。

亞馬遜超市不再「拿了就走」 將改採智慧推車

電商巨擘亞馬遜揮軍實體生鮮雜貨業，進展不順，旗下的Amazon Fresh生鮮超市，將移除當年紅透半邊天的「無人店」免排...

跨國軍事合作有助穩定 坎伯：AUKUS能影響台海情勢

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）3日在華府智庫新美國安全中心（CNAS）表示，美英澳共同投入的AUKUS潛...

英特爾重挫8%拖累 道瓊下跌43點連3日收黑

由於難以擺脫第2季的低迷，道瓊工業指數小幅下跌。

主要國家製造業PMI 好轉 全球經濟衰退壓力減輕

多個主要國家3月的製造業景氣溫和上升，顯示全球經濟已經避過長期下滑的厄運。儘管美國製造業出現兩年來首見擴張信號，確實可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。