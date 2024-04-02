印尼盾兌美元跌至四年來谷底後 印尼央行進場阻貶

美元全面反彈、外資大舉匯出投資債券的資金之下，印尼盾周二貶至四年來谷底，迫使印尼央行進場干預以穩定印尼盾匯價。

當地時間周二11:30，印尼盾兌美元跌幅收窄至0.3%左右，早盤一度下跌近0.5%，至1美元兌15,963印尼盾，是2020年4月來最低價位。今年第1季外資自印尼債市撤資約17億美元，創下2022年9月以來最大的單季規模。

印尼央行負責貨幣及證券資產管理常務理事Edi Susianto表示，印尼盾是受到美元升值，債息匯出和債券市場外資匯出，使美元需求強大。他說，食品價格居高不下，3月通膨數據高於預期，也導致印尼盾走軟。

匯市交易者也漸漸擔心，總統當選人普拉伯沃龐大的支出計畫可能加重這個東南亞國家的預算赤字。

巴克萊亞洲外匯和新興市場總經策略主管 Mitul Kotecha 說：「我們認為短期壓力來自於美元走強，印尼債券信心低迷，以及國內美元需求強勁。」

投資人將密切留意第1季經常帳逆差的數字，去年最後三個月逆差擴大13 億美元。印尼2月貿易順差縮減至九個月來最低的8.67億美元，反映大宗商品出口下滑。