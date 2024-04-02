南韓通膨率連2月「破3」 澆熄上半年降息預期 關注對大選影響

南韓3月通膨率年升率超乎預期，且連續第二個月「破3」，進一步澆熄南韓央行的降息預期，也牽動南韓下周國會大選的選情。

南韓統計局2日公布，3月消費者價格指數（CPI）比去年同期攀升3.1%，升幅與2月相同，高於經濟學家預測的3%。

3月不計食品和能源的核心CPI年升率略降至2.4%，為2021年12月來最低，符合市場預期。

南韓央行發布聲明表示，雖然核心物價格預料將繼續降溫，但需要監控通膨更久一段時間，才能更有信心認為通膨正朝2%目標回落。南韓央行2月維持基準利率於3.5%，總裁李昌鏞也排除上半年降息的可能性。

彭博資訊經濟學家指出，最新通膨報告將強化南韓央行不急著轉向降息的立場，由於通膨仍居高不下、房地產部門又面臨債務風險，預料南韓央行將按兵不動到今年中，可能5月提供政策立場轉向的指引，而且出口與工業生產強勁、美國聯準會（Fed）不急著降息，也讓南韓央行更有觀望的餘裕。

不過，高通膨正在南韓造成政治影響，因為國會大選將在10日登場，選民尤其關注食品物價。數據顯示，3月農產品、牲畜及魚類價格年比上漲11.7%，為2021年4月來最高，其中農產品價格年比暴漲20.5%，拉升整體通膨率0.79個百分點。

3月蘋果價格狂漲88.2%，漲幅為1980年開始彙編相關數據以來最大，梨子漲幅也達到歷來最大的87.8%，由18種主要水果組成的物價指標暴漲40.3%。

南韓當局已敦促零售商推出折扣優惠，也已表示上半年將凍漲公用事業費用。南韓財長崔相穆說，4月天氣好轉、政策效應出現，通膨預料將在3月攀峰後，於下半年快速回穩，當局也將繼續採取壓低通膨至2%的措施，並敦促企業降價。