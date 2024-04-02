澳洲央行將調整貨幣政策執行方式 迎接「後緊縮時代」

澳洲央行將加入其他央行在「後緊縮時代」調整貨幣政策執行方式的行列，把提供流動性給銀行體系的方式改為「充裕準備金」機制，以在新冠疫情期間收購的公債將陸續到期、資產負債表萎縮之際，維持金融體系平順運作，並強調這項調整不會影響貨幣政策立場。

澳洲準備銀行（央行）助理總裁肯特（Christopher Kent）2日表示，澳洲央行將停止目前機制，不再為銀行的超額準備金設定最低利率，也不再設定交換結算帳戶（ES）利率，將逐步轉向「充裕準備金」機制，透過在公開市場的附賣回操作，以接近基準利率的價格，滿足銀行業的準備金需求。

他說，「根據充裕準備金機制，準備金的供應會隨需求變動而增減，對（基準的）現金利率和其他貨幣市場利率的影響不大」，「我想強調的是，這個決定對當前或未來的貨幣政策立場沒有影響」，也和目前的量化緊縮途徑無關，只會牽動央行達成貨幣政策立場的方式。

肯特表示，澳洲央行接下來將決定的步驟，包括附賣回操作的價格、頻率及其他面向，以及可能用來供應準備金的其他工具。

隨著澳洲央行在疫情期間收購的公債將陸續到期，資產負債表預料將萎縮超過1,000億澳幣（650億美元），如今轉向「充裕準備金」機制，也顯示各國央行都正大幅調整執行貨幣政策的方式，力求在縮小資產負債表、減少干預金融市場、同時又避免流動性短缺之間取得平衡。

歐洲央行（ECB）、英國央行及瑞典央行都已宣布類似的操作架構轉向計畫，ECB已表示，會保留目前利率引導機制，同時讓銀行業在決定營運所需的流動性時，擁有更大的發言權。

澳洲央行3月維持基準利率於4.35%不變，暗示2022年5月以來升息13次的貨幣緊縮行動可能已結束，該央行本月2日公布的3月會議記錄並未提到支持升息的主張，為2022年5月啟動升息以來首見，但也表示若要排除未來升息的可能性，仍需要時間強化對通膨的信心。

多數經濟學家認為，澳洲央行已幾乎完成升息，接下來將是降息，但近期還不太可能啟動寬鬆貨幣政策，下次於5月開會時預料將按兵不動。市場認為該央行今年只會降息0.38個百分點，可能8或9月才會開始降息。