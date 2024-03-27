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黃仁勳也入榜！全球富豪榜「這城市」首超北京 成亞洲億萬富豪最大產地
根據胡潤研究院的2024年全球富豪榜，印度的孟買以一人之差首度勝過北京，成為億萬富豪最多的亞洲城市，這也是孟買首次奪下這項殊榮。
CNBC報導，在胡潤的最新統計中，印度孟買有92名億萬富豪，高於北京的91人與上海的87人，在亞洲城市中掄魁。全球億萬富豪最多的城市則為美國紐約市，達119人，其次是倫敦的97人。目前全球共有3,279名億萬富豪，比2023年增加5%。
以國家來看，儘管大陸比一年前減少155名億萬富豪，仍以814人高居全球之冠，其次是美國的800人，印度則以271人拿下季軍。胡潤研究院說：「中國大陸這年的表現不佳，大陸的財富創造在過去幾年歷經大幅度的轉變，房地產和再生能源富豪的身家縮水。」
美國一年來增加了109名億萬富豪，是增數最多的國家，人工智慧（AI）成為刺激當地財富成長的主要引擎。該報告指出，隨著輝達市值衝破2兆美元，執行長黃仁勳也頻頻躍上版面，擠進了胡潤前30大富豪。微軟、Google、亞馬遜、甲骨文背後的億萬富豪，也因投資人押注AI創造的價值，財富大幅增長。
印度則新增84名超級富人，為增數第二多的國家。印度去年第4季的國內生產毛額（GDP）成長率勁增8.4%，成為經濟增速最快的主要國家。路孚特數據顯示，在去年12月，印度股市市值超越港股，躍升為全球第七大股市，如今印股市值高達逾4兆美元。
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