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科技界重量級「交換球衣」！祖克柏穿上黃仁勳招牌皮衣 似乎小了一號
交換球衣是運動員間的傳統，2位科技界重量級人物現也玩起換衣秀。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今（27日）在IG PO出一張與輝達執行長黃仁勳的合影，兩人展露笑容，祖克柏還在PO文時以「交換球衣」(Jersey swap)」為標題，足見兩人的好交情。
祖克柏今日在IG貼出與黃仁勳的合照，畫面中，祖克柏穿上黃仁勳的招牌黑色皮衣，黃仁勳則是穿了祖克柏的棕色外套。對祖克柏而言，黃仁勳的皮衣有點過短，好似小了一號，但肩寛似乎剛好；而祖克柏的棕色厚外套對黃仁勳來說則略顯過大，在手長的部分明顯遮住了部分手掌。
該件祖克柏與黃仁勳換穿的棕色厚外套，恰好也是祖克柏上月前往日本時，在麥當勞用餐穿的外套。
黃仁勳今年擠進全球前20大富豪俱樂部，於《彭博億萬富豪指數》中升至第20名，而祖克柏也榜上有名，在《彭博億萬富豪指數》中排名第4，這張照片，不僅是兩位掌控全球AI及網路的CEO合影，也同時是億萬富豪們交換球衣後的珍貴畫面。
網友紛紛在祖克柏的IG下寫道：「這兩個人掌控了我整個網路」、「兩位股價市值加總驚人」、「交換夾克！太酷了！」、「為什麼袖子對你們兩個來說都顯得太長了」。
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