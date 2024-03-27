聽新聞
test
0:00 / 0:00

WeWork創辦人想買回公司

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

共享辦公室業者WeWork的共同創辦人紐曼（Adam Neumann）五年前被趕下台，據傳他打算重掌公司，主動提議要以5億多美元買回WeWork，價碼並可能提高到9億美元，但仍不清楚他要如何籌到資金。

CNBC引述知情人士報導，紐曼出價超過5億美元，並可能因為盡職調查加碼到9億美元。紐曼旗下的房產公司Flow發布聲明表示，由六個融資夥伴組成的聯盟，兩周前遞交潛在提案，金額可能遠高於最初傳出的5億美元。CNBC詢問Flow關於出價9億美元一事，但Flow並未回應。

目前還不清楚紐曼要如何取得融資。紐曼的律師先前曾表示，收購提案獲得投資大咖洛柏（Dan Loeb）旗下的避險基金Third Point支持，但Third Point發布聲明反駁。

WeWork市值在最高峰時，曾達470億美元，並為紐約曼哈頓辦公空間的最大私人租用商。但該公司2019年準備公開上市時業務暴跌，暴露出巨大虧損和充滿爭議的業務措施，紐曼為挽救公司下台，不過該公司簽下的高昂租約和疫情封城，持續打壓財務狀況。WeWork已於去年聲請破產，列舉190億美元負債和150億美元資產。

封城 疫情 財務

延伸閱讀

提案立法院會決議電價凍漲 藍黨團：綠執政8年漲幅35%

改造蘭潭！嘉市府攜手嘉大 爭取「林梢夕照月影潭心」計畫

藍白聯手擋電價！傅崐萁：將提電業法修正草案 審議會決議須經立院同意

國民黨團提案通過 329立法院會決議是否停止漲電價

相關新聞

可可期貨價衝破1萬美元

可可豆主要產地迦納浮現資金危機，全球供給短缺導致巧克力製造商到處搶貨，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元，衝上前所未見的高...

川普身價飆 躋身500大富豪

美國前總統川普變得更有錢了，他的身價一口氣至少飆升40億美元，掌握大約65億美元財富，也是首次躋身彭博億萬富豪指數追蹤的...

汽車界蘋果 Fisker 被迫下市

紐約證交所25日表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，...

WeWork創辦人想買回公司

共享辦公室業者WeWork的共同創辦人紐曼（Adam Neumann）五年前被趕下台，據傳他打算重掌公司，主動提議要以5...

美大橋倒塌 衝擊港口貨運

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生重大事故。「法蘭西斯史考特基伊大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭...

美債務滾雪球 恐爆新危機

美國國會預算處（CBO）警告，美國財政負擔正以「空前的」軌跡快速累積；如果政府無視聯邦負債愈滾愈大，可能面臨英國前首相特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。