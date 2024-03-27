WeWork創辦人想買回公司

共享辦公室業者WeWork的共同創辦人紐曼（Adam Neumann）五年前被趕下台，據傳他打算重掌公司，主動提議要以5億多美元買回WeWork，價碼並可能提高到9億美元，但仍不清楚他要如何籌到資金。

CNBC引述知情人士報導，紐曼出價超過5億美元，並可能因為盡職調查加碼到9億美元。紐曼旗下的房產公司Flow發布聲明表示，由六個融資夥伴組成的聯盟，兩周前遞交潛在提案，金額可能遠高於最初傳出的5億美元。CNBC詢問Flow關於出價9億美元一事，但Flow並未回應。

目前還不清楚紐曼要如何取得融資。紐曼的律師先前曾表示，收購提案獲得投資大咖洛柏（Dan Loeb）旗下的避險基金Third Point支持，但Third Point發布聲明反駁。

WeWork市值在最高峰時，曾達470億美元，並為紐約曼哈頓辦公空間的最大私人租用商。但該公司2019年準備公開上市時業務暴跌，暴露出巨大虧損和充滿爭議的業務措施，紐曼為挽救公司下台，不過該公司簽下的高昂租約和疫情封城，持續打壓財務狀況。WeWork已於去年聲請破產，列舉190億美元負債和150億美元資產。