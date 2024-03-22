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中國發展高層論壇24日召開 傳習近平料會晤美國商界領袖
華爾街日報獨家報導，中國國家主席習近平27日將於北京，與到訪出席中國發展高層論壇的美國商界領袖會晤。
報導指出，與會者包括美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）、美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）、蘋果公司執行長庫克，以及黑石集團和輝瑞等企業高層等，其中庫克已在日前抵達中國，出席21日上海蘋果旗艦店的開幕。
不過消息人士指，與會者名單仍在敲定中，會面亦有可能在最後一刻取消。為期兩天的中國發展高層論壇定於24日揭幕。根據該報稍早看到的議程草案，論壇將討論中國經濟成長、人工智慧和氣候變遷。
外界關注中國國務院總理李強是否會出面接待，路透等報導指，李強將會出席，但不打算跟去年一樣，同與會的外國企業CEO會面。對此，國務院未回應置評要求。
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