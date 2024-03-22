快訊

IG又爆災情！部分用戶Instagram突被自動登出 無法收到驗證碼

韓國瑜民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析3箭：由黑轉紅

台灣團遊日出狀況！11旅客京都燒肉店用餐 疑「食物中毒」緊急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國發展高層論壇24日召開 傳習近平料會晤美國商界領袖

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中國國家主席習近平。路透
中國國家主席習近平。路透

華爾街日報獨家報導，中國國家主席習近平27日將於北京，與到訪出席中國發展高層論壇的美國商界領袖會晤。

報導指出，與會者包括美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）、美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）、蘋果公司執行長庫克，以及黑石集團和輝瑞等企業高層等，其中庫克已在日前抵達中國，出席21日上海蘋果旗艦店的開幕。

不過消息人士指，與會者名單仍在敲定中，會面亦有可能在最後一刻取消。為期兩天的中國發展高層論壇定於24日揭幕。根據該報稍早看到的議程草案，論壇將討論中國經濟成長、人工智慧和氣候變遷。

外界關注中國國務院總理李強是否會出面接待，路透等報導指，李強將會出席，但不打算跟去年一樣，同與會的外國企業CEO會面。對此，國務院未回應置評要求。

國務院 李強 習近平 華爾街日報

延伸閱讀

美再提中國2027年武統準備 台人有感嗎？

習近平邀5萬美國青年訪中 首批24中學生啟程訪華

勝選不忘好兄弟 普亭談俄中關係會越來越好 歸功與習近平私交甚篤

李強喊企業投入AI+ 稱「新質生產力」最重要引擎

相關新聞

核能峰會登場 35國承諾增建核電廠

全球卅五國領導人與代表團廿一日在比利時布魯塞爾舉行第一屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。與會領袖發表聲...

市場樂觀氛圍瀰漫 美股3大指數收盤再創新高

華爾街股市3大指數今天連續第2天收在歷史新高，主因投資人樂觀看待經濟和美國聯邦準備理事會（Fed）的政策，抵銷蘋果公司（...

鮑爾放鴿 今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）在美東20日下午2時（台灣21日凌晨2時）決定維持利率在5.25%~5...

美延長汽車業轉型期限

美國政府祭出該國史上最嚴格的汽車排放標準，但同時也對汽車產業大幅讓步，給予業者更多時間來遵守規定，形同承認朝電動車轉型的...

歐元區景氣復甦 陷入分歧

歐元區3月企業活動距離復甦僅一步之遙，表現優於預期。通膨壓力亦有所緩解，但復甦情況並不均衡，服務業強勁反彈，製造業卻繼續...

美光意外轉盈 本季看旺

美國記憶體大廠美光上季意外轉盈，一甩連五季虧損頹勢，本季展望優於華爾街預期，並高喊AI伺服器需求推動高頻寬記憶體（HBM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。