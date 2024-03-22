SK海力士打造最大晶圓廠

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士，預計2046年前在其龍仁半導體聚落，投入逾120兆韓元（907億美元）資金，建造全球最大晶片生產設施。

南韓貿易部長安德根21日到當地視察時承諾，政府將積極提供支持，目標是半導體年出口額達到1,200億美元。

韓國經濟日報報導，SK海力士21日說，明年3月將在該廠區著手興建四座工廠中的第一座，將是全球最大的三層樓晶圓廠。

安德根視察時承諾，政府將支持國內晶片產業發展相關基礎設施，確保企業具備空前的科技、擴大出口並強化如原料、零組件、設備、晶片設計和銷售等關鍵部門的健全體系。

南韓貿易部上個月已啟動任務小組，聚焦於SK海力士半導體聚落的供電。此外，針對國內七個先進和策略性產業所設置的工業區，主管機關本月將公布通盤的支持計畫，這個SK海力士半導體聚落也在其中。