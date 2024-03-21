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日圓繼續走升 日銀據報導可能7月或10月再升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本銀行（央行）總裁植田和男周四在國會答詢時表示，如果等太久才結束大規模貨幣寬鬆措施，通膨上揚的風險會大得多。歐新社
日本銀行（央行）總裁植田和男周四在國會答詢時表示，如果等太久才結束大規模貨幣寬鬆措施，通膨上揚的風險會大得多。歐新社

日本銀行（央行）總裁植田和男解釋日銀本周升息決策時說，如果要等到完全確認穩定通膨目標可以實現後才升息，屆時將面臨不得不大幅升息的風險。日經新聞報導，日銀下一個升息的時間點可能落在7月或9月。

日經新聞報導，市場認為10月是下一次升息最可能的時點，因為日銀可能會花上半年來評估升息對物價和經濟的影響。日銀也在10月公布每季一次的企業信心短觀報告。

不過，日經新聞也報導，越來越多人認為，如果日圓貶值導致進口商品價格上升並加速通膨，日銀可能會在7月升息。

受此消息影響，加上聯準會（Fed）仍預測今年美國會降息三次，日圓兌美元今天升息多達0.5%至150.55，擺脫周三創下的11月來谷底151.82。

日銀周二結束實施八年的負利率政策。植田周四在國會答詢時表示，如果等太久才結束大規模貨幣寬鬆措施，通膨上揚的風險會大得多。

日本金融市場昨天逢春分日假期休市一日，今天恢復交易後，有一整個交易日來消化日銀決策的消息。

Resona控股策略師 Keiichi Iguchi 說：「鮑爾偏鴿會限制美元兌日圓走升之勢。至於日銀，投資人試著評估是否還會升息，若會升息又會何時升。」

日本 通膨 風險

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