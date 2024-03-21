美股三大指數創新高 Fed估今年三次降息 投資人鬆口氣

美國股市周三（20日）勁揚約1%，三大指數都創歷史新高，標普500指數首次突破5,200點，因聯準會（Fed）維持利率不變，且強化今年可能降息多達三次的預期，緩解了投資人的緊張情緒。

道瓊工業指數上漲401.37點，漲幅1.03%，報39,512.13點；標普500指數上漲46.11點，漲幅0.89%，報5,224.62點；那斯達克指數上漲202.62點，漲幅1.25%，報16,369.41點。

費城半導體指數上漲1.6%至4,788.18點。

標普500的11個主要類股中有九個類股上漲，其中五個類股的漲幅超過1%。消費類股領漲，漲幅達1.5%。

聯準會在決策聲明中表示通膨依然高，並上調了對經濟成長的預估，同時將對失業率的預估從12月的預估值下調。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，儘管近期通膨數據熱度高於預期，但這些數據「並未真正改變整體情況，即通膨逐步下行，道路有些崎嶇」，這令股市漲幅擴大。

策略師們表示，鮑威爾對通膨和就業市場的評論，以及聯準會將放緩縮減資產負債表的訊號，令華爾街感到安心。

TD Ameritrade高級交易策略師Alex Coffey說：「他說他並不想看淡任何數據，但他給了市場一個可以用來看淡數據的理由。」「由於過去兩個月的數據，我們在這一天之前一直感到鮑爾可能會打壓市場預期，或偏離12月以來的鴿派預期。雖然他並不一定完全鴿派，但相對於近期的市場擔憂而言，他是鴿派的。」

在鮑爾表示「在今年某個時候」開始放鬆政策是合適的以後，交易人士提高押注6月首次降息的機率。投資人認為這是股市漲勢可能擴大的訊號。

醫療保健類股表現最弱，下跌0.23%。在美國上市的BioNTech股價下跌4.4%，原因是公司將重點轉向癌症藥物開發，2023年的收入和獲利大幅下滑；新冠疫苗生產商莫德納股價下跌1.9%，Novavax下跌2.2%。

亞馬遜股價上漲1.3%，對消費類股的提振作用最大。

此外，特斯拉股價也上漲了2.5%，此前該公司向路透證實，將從4月1日起把在中國生產的Y型汽車的價格提高5,000元人民幣。