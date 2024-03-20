日圓走勢 短期要看美臉色

日本銀行（央行）昨天宣布終結負利率政策，日圓匯價卻不升反貶。專家表示，上周在看升日圓的預期心理下，不少民眾搶補日圓部位，至於日圓的走勢，短期要看明天美國聯準會的利率動向，如果聯準會今年降息幅度從三碼減為兩碼（一碼為○點二五個百分點），代表美日利差仍大，屆時日圓兌美元匯率甚至可能貶破一五二日圓，不失為進場的好買點。

日銀總裁植田和男昨天表示，將維持金融情勢寬鬆，暗示無意快速升息，日圓兌美元昨天日盤中應聲貶破一五○日圓價位。台新金控首席經濟學家李鎮宇預測，日圓區間預期會落在一四八至一五二日圓，建議此時用日圓投資日股最划算，可匯利兼賺。

若換算為台幣，銀行業者說，台銀出售日圓現鈔匯率在二月十六日看到○點二一二三的最低點，應有機會再看到，不過，台幣兌日圓的匯率，還得看台幣兌美元走勢，因此仍以觀察美元兌日圓匯率最直接、單純，如果只看台幣兌日圓匯率決定進場時點，依照近日台幣、美元、日圓三方匯率換算，從○點二一二三至○點二一七七之間，都不失為可進場的好買點。

至於日圓的走勢要怎麼看？李鎮宇指出，除了日銀決策比市場預期來得鴿派，導致日圓匯率回貶至一五○之外，下一個要觀察的重點是聯準會，尤其是明天公布的利率預測點陣圖；市場盛傳聯準會今年降息可能從三碼縮為兩碼，「只降兩碼的話，代表美日利差較大，屆時日圓匯率甚至可能貶破一五二。」因此下一個觀察日圓匯率的重點將在於美國，而不是日本。

合庫金控首席經濟學家徐千婷也說，市場早已料中日銀的決策而預作因應，加上寬鬆政策仍將持續，因此日圓兌美元匯率不漲反跌，押注日圓走強的投資人，只能寄望於聯準會公布的利率點陣圖，觀察會否傳達出今年至少降息三次，而非兩次的信號。

徐千婷認為，這次日銀升息，代表日本已經自信地從深陷已久的通縮漩渦中脫身，加上今年勞資談判「春鬥」加薪幅度超過百分之五，更加確立物價的走升並非僅僅來自於進口物價上揚，而將形成「物價薪資螺旋」的良性循環，並可持續性地達成百分之二的通膨目標。

李鎮宇說，後續影響日圓另一個較大壓力，在這次日銀決策比預期寬鬆，市場已在猜會否在第四季啟動升息，把不確定性往後推，包括加薪百分之五點三八是否啟動內生性的通膨、帶來消費效應，都會牽動日銀的貨幣政策。