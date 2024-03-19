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黃仁勳在GTC大會 以台灣利用AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳在專題演說中以台灣颱風氣象AI模擬系統，意外再度讓台灣被世界看見，是今日GTC大會一大亮點。記者簡永祥/翻攝
輝達執行長黃仁勳在專題演說中以台灣颱風氣象AI模擬系統，意外再度讓台灣被世界看見，是今日GTC大會一大亮點。記者簡永祥/翻攝

出生於台灣的台灣裔美國人企業家輝達（NVIDA）今日在輝達年度GTC大會，在介紹輝達最新的GB200超級AI晶片應用時，特別以台灣利用AI氣象模擬系統，預測颱風路徑及可能造成的影響，也讓世界再度看見台灣。

黃仁勳，出生於台南，1972年父母移居美國，和同為顯示卡製造商超微執行長（AMD）蘇姿丰有親戚關係。

黃仁勳每年都會不定期來台，而且每到台灣，必會逛夜市，對台灣有深厚情感。而且他每次來台也都會拜會台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬，顯示雙方交情甚深。

輝達大部分晶片也都是在台灣由台積電代工生產，相關AI晶片再交由廣達、技嘉、緯創、英業達等組裝成伺服器，再出貨給亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文等雲端服務業者。

黃仁勳今日發表新一代繪圖處理器（GPU）晶片B200，這款命名Blackwell的新架構，採用台積電5奈米家族系列的N4P製程，並透過小晶片（Chiplet）先進封裝將8顆HBM3e高頻寬記憶體，組成更強大的AI晶片DGX-GB200。

黃仁動並宣布GB200也獲得 亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文等雲端服務業者，用實績證明在全球AI晶片持續坐穩龍頭地位。

輝達GB200主要用於生成式AI開發，除了大型語言模型學習 （LLM），還包括氣象預測、新藥開發、生技檢測及各項先進智慧車、造船、智慧製造和物流等工業應用。

雖然尚無法得知黃仁勳是否刻意在GTC大會讓台灣在其AI應用案例解說中亮相，不過以今日高達30萬人報名的GTC大會，台灣確實再度被世界看見，也成為今日GTC大會亮點。

輝達執行長黃仁勳在專題演說中以台灣颱風氣象AI模擬系統，再度讓台灣被世界看見，是今日GTC大會一大亮點。記者簡永祥/翻攝
輝達執行長黃仁勳在專題演說中以台灣颱風氣象AI模擬系統，再度讓台灣被世界看見，是今日GTC大會一大亮點。記者簡永祥/翻攝

台積電 美國

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