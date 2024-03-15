全球麥當勞多地電腦故障...日本部份門市關門 公司排除與網絡保安有關

全球多地麥當勞（McDonald’s）3月15日出現電腦系統故障問題，香港、英國、日本、台灣等地的麥當勞都受影響，日本東京部份麥當勞分店索性關門，暫停營業。路透社指，麥當勞排除發生網絡保安事件的可能性。

路透社15日報導，麥當勞排除發生網絡保安事件的可能性，並透過聲明稱「我們意識到技術中斷影響我們的餐廳，問題現正在解決中。」

香港麥當勞3月15日透過社交網站Facebook公布，由於電腦系統發生故障，App及自助點餐機暫停服務，顧客須到餐廳櫃檯直接點餐。英國、日本、澳洲、新西蘭、台灣等地的麥當勞也傳出災情。

日本放送協會（NHK）報道，由於系統故障，門市的收銀終端機無法使用，部份麥當勞暫停營業，東京澀谷區有分店門口貼上「臨時休業」的通告，店員稱本來還接受口頭訂單，但最後決定暫時停業。

日本麥當勞仍在緊急調查系統故障原因。

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文章授權轉載自《香港01》