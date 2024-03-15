開放陸電動車銷美 有條件
美國商務部長雷蒙多表示，如果美國政府對於中國大陸電動車的軟體與感測器能擁有充足的控制，中國電動車終有可在美國上路之日。在美國肯塔基州參訪一家電動車電池新工廠的財長葉倫則強調，中國出口大增且輔以大量政府補貼，拜登政府現正致力確保國內電動車產業成功。雷蒙多率貿易團在菲律賓訪問期間告訴CNBC記者，有可能「有一天會看到這些車子（中國電動車）開在美國路上。」不過她強調：「但前提是，我們取得主要的控制權，充分掌握這些車輛的軟體和感測器的各種狀況。」白宮上月底表示，商務部將調查由中國進口的聯網車，是否有國家安全疑慮。雷蒙多說，美國政府須保護美國人民免於來自中國的威脅；「不論車子是在墨西哥或是北京製造完成」，北京當局都能夠取得中國品牌車輛所傳輸出去的位置、個人訊息等資料。
路透指出，美國在前總統川普時代，對中國電動車課徵25%關稅，至今仍維持，有效防堵中國電動車進入美國市場。
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