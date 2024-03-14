美元走貶 市場臨Fed下開會前關注通膨走向
美元周三小跌，交易者臨下周聯準會（Fed）開會前關注生產者價格數據和通膨相關的更多線索。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%至102.789。不過，今年以來，美元指數走升1.5%。
美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.19%。
TS Lombard宏觀策略主管Skylar Montgomery Koning說：「DXY很大程度仍反映對Fed寬鬆政策的押注；最近幾周，投資人越來越擔心Fed降息會被進一步挪後到2025年，或者通膨會重新加速，進而迫使Fed再度升息。」
投資人目前正在關注周四的美國零售銷售數據、生產者物價指數（PPI）報告和初請失業金人數，以尋找經濟放緩的更多證據。
歐元兌美元升值0.2%，報1.0951美元。
法國央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員德加洛(Francois Villeroy de Galhau))周三表示，歐洲央行可能會在春季、即4月至6月21日之間開始降息，因對抗通膨「勝利」在望。
美元兌日圓升值0.1%，報147.745日圓。目前，交易者關注將於周五公布的春季工資談判初步結果。此次談判結果對於日本央行在3月18-19日的會議上決定是否退出負利率政策至關重要。
日本一些大型企業已經表示，他們已經同意在年度工資談判中完全滿足工會的加薪要求，因此不少人預期會出現較大的加薪幅度。
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