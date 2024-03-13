擔心踩到美國制裁紅線 韓晶片廠不敢轉賣設備
英國金融時報（FT）報導，由於擔心踩到美國對中國大陸實施出口管制、以及西方國家制裁俄羅斯的紅線，三星和SK海力士目前不敢轉售已淘汰的半導體製造設備，寧可暫放於庫房。
報導引述三位二手晶片設備中間商說，這兩家南韓業者將汰換的二手設備擺在倉庫，而不再找買家。
其中一個南韓二手設備交易商表示，有些中國大陸買家常將設備轉售給俄羅斯，因此這些晶片製造商也害怕會引起美方強烈反彈。
由於記憶晶片製造轉換至下一代晶片的速度很快，三星和SK海力士更新設備的速度也快，因此成為二手設備一大供應來源。
據一位日本二手設備賣家透露，南韓晶片製造商不再需要的設備，中國大陸的工廠經過翻新後可以繼續使用，通常用於生產美國管制範圍外、較低階的晶片。
瓦德瓦尼人工智慧與先進技術中心主任艾倫（Gregory Allen）指出，南韓明白，三星或SK海力士的設備，最後會被轉移到被制裁的大陸晶圓廠，像是中芯國際或長江存儲，這不利美國和南韓之間的關係。
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