德1月出口增幅 超預期

德國1月出口意外大幅躍增，顯示拖累這個歐洲最大經濟體的工業部門，可能正準備復甦。

彭博資訊報導，德國聯邦統計局6日表示，1月出口比前一個月大增6.3%，增幅遠超過所有彭博訪調分析師的預期；進口月增3.6%，同樣超出預期，但貿易順差仍擴大至275億歐元（300億美元）。

復甦原因之一來自於對中國大陸出口，增幅高達近8%。德意志銀行經濟學家溫克勒表示，「這是一道明確的希望。儘管一片愁雲慘霧，德國2024年的外貿將以強勁的開始啟程」。

若此趨勢持續下去，或許能緩解對德國因消費者躊躇不決和外國需求疲弱而可能陷入衰退的擔憂。德國去年第4季經濟產出已萎縮0.3%，基爾世界經濟研究院（Kiel）6日又預期，今年第1季可能再度微幅萎縮。

彭博經濟也同樣看壞德國前景，本周稍早把德國2024年的經濟成長預測調降為0.2%，低於先前預期的0.4%，並表示全球需求疲軟可能繼續拖累貿易。

Ifo研究所6日也調降其2024年預測至0.2%，低於1月預測的0.7%，但對明年預測卻調高了0.2個百分點，達到1.5%。

Ifo經濟研究主管沃默謝澤表示：「由於利率和物價負擔的逐漸放緩，以及消費者購買力提升的效果，經濟產出將加速到年中。」