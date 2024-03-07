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AI職缺 15個月大增42%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國企業正加緊招募人工智慧（AI）專業人士並開出更高薪水，在科技業等眾多產業裁員之際，AI相關的就業市場卻一枝獨秀，人力需求不減反增。

根據馬里蘭大學研究人員的調查，與2022年12月的低點相比，新的AI職缺增加42%，ChatGPT於2022年末發表引發了一場AI熱潮，即是部分原因。

在美國大企業都出現AI和其他科技職缺此長彼消的現象。最近幾個月，亞馬遜幾個部門裁員，理由是業務重心調整至AI在內的業務。Google母公司Alphabet雖在削減支出，但持續努力將資源集中於AI發展上。上周，蘋果放棄了長達十年的電動車項目，並將部分員工轉調至AI工作。

物色AI人才的公司顯然也願意支付高薪。Aon最近對部分科技客戶的調查發現，約四分之三的受訪業者表示，AI專才值得付給較高的酬勞，這表示新進AI人才拿到的薪酬會比現有員工更高。

不過，由麻省理工學院科技評論和澳洲電信公司Telstra對全球超過300位企業領導人的調查發現，只有9%開始大量使用AI。大多數業者對於AI潛力雖表樂觀，也看好應用範圍會擴大，但目前就連率先採用AI的人，對AI的布署仍很有限。

美國 職缺

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