東京核心CPI加速攀升

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

被視為日本全國通膨領先指標的東京2月核心消費者通膨，加速攀升，支撐日本銀行（央行）近期終結負利率政策的前景。另外，日本高階官員否認上周末指稱政府考慮正式宣告通縮告終的報導。

東京2月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.5%，符合預期，高於1月的1.8%，主要反映政府去年推出的公用事業補貼措施效應減退。若不計生鮮食品和燃料成本，東京2月核心－核心CPI則年升3.1%，較1月的3.3%放緩。

東京2月核心CPI加速升高，傳遞通膨仍頑強的強烈訊號，只是之前被政府補助所掩蓋。

彭博經濟學家則認為，這可能反應基期效應，而非物價壓力，未必代表日銀確定能達成2%目標。

共同社上周末報導，日本考慮正式宣告通縮告終，但經濟再生大臣新藤義孝5日表示，目前並未考慮宣告通縮結束，政府將努力確保日本的工資增長超過通膨率，避免經濟重陷長期物價下跌。財務大臣鈴木俊一也說：「我知道有媒體報導我們正在考慮宣布通縮結束。但這並非事實。」

此外，日本2月自分銀行服務業採購經理人指數（PMI）終值降至52.9，擴張步調雖放慢，但依然維持2022年9月來都高於象徵景氣榮枯分水嶺50的態勢。標普全球市場財智經濟學家巴提說：「未來幾個月的經濟活動看來將延續這種趨勢。」

日本 通膨

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