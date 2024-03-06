特斯拉銷售疲弱 股價暴跌

特斯拉（Tesla）股價4日收盤暴跌逾7%，5日早盤繼續下挫，中國大陸銷售數據疲軟、新一輪降價促銷措施，都引發需求憂慮，導致投資人更加擔心特斯拉第1季交車量表現。特斯拉似乎也禍不單行，位於德國格林海德的工廠，5日疑似遭縱火，導致一處變電站起火，工廠因而停電，被迫停產。

特斯拉發言人指出，這座特斯拉工廠已疏散現場人員，儘管火勢並未蔓延到工廠，但生產已陷入停擺。警方則表示已著手進行調查，朝人為縱火的方向偵辦。而一個自稱「Volcano Group」的團體在網站上宣稱：「我們今天到特斯拉搞破壞」。

特斯拉股價4日收盤重挫7.7%，5日早盤再跌逾2%，主要原因似乎是多家媒體引用中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）的資料指出，特斯拉上海廠2月銷量約比去年同期下滑19%至約60,365輛，為2022年12月來最少，今年1~2月總銷量年減約6%至13.2萬輛。相較下，同期比亞迪純電電動車銷量僅年減約1%。

特斯拉股價今年來跌逾24%，相較之下，那斯達克綜合指數同期上漲約8%。

1、2月是全年新車銷售最弱的月份，因此很難據以總結全年表現。不過德銀分析師羅斯納引述媒體報導指出，特斯拉正為Model 3和Model Y庫存，在中國大陸推出約5,000美元的促銷活動，將持續到3月。

特斯拉也正在美國為特定的舊換新方案，推出5,000英里的免費使用超級充電站免費、高速公路附近快速充電網等優惠，直到2月底，「另外還有轉移到全自駕（FSD）輔助系統測試版、以及超級充電終身免費等優惠到3月底」。

這些訊息都使投資人擔心特斯拉第1季交車量。