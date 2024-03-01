英特爾成立獨立FPGA公司Altera 開啓AI時代





集微網消息，英特爾3月1日宣佈，成立全新的FPGA（現場可編程門陣列）半導體公司Altera。在FPGA Vision在線發佈會上，Altera公司CEO Sandra Rivera與首蓆運營官Shannon Poulin公佈公司未來的策略計劃與產品路線圖。Altera將致力於提供端到端的FPGA解決方案、易於使用的AI以及軟件工具，同時也加強了供應鏈的靭性，以在FPGA市場繼續保持領先地位。

Altera公司CEO Sandra Rivera表示，人工智能（AI）為英特爾全新獨立可編程晶片部門提供了不斷增長且潛在利潤豐厚的機會。

英特爾的可編程晶片部門於今年年初開始作為獨立公司運營，並於近期概述了未來計劃及其正式名稱：「Altera，英特爾旗下公司」。英特爾計劃在未來兩到三年內為Altera進行股票發行。

據悉，英特爾於2015年斥資167億美元收購Altera，也是迄今為止該公司最大額的並購交易。

Sandra Rivera表示，Altera的可編程晶片設計對於人工智能應用和計算任務非常有用，這些應用和計算任務介於亞馬遜等雲計算公司設計的專用定製處理器和英偉達製造的通用人工智能晶片之間。

Sandra Rivera表示，由於目前人工智能所需的硬件不斷變化，可編程晶片將填補不斷增長的利基市場。「（可編程晶片）始終處於創新周期的最前沿，我們的工作就是保持領先地位。讓推動這些轉變變得容易。」

Sandra Rivera預計2023年可編程芯片的市場規模約80億~100億美元，其還稱，有許多可編程晶片在「AI工作流程」的各個階段提供幫助。

Altera的產品組合將更加多元化，包含業界唯一內置AI能力的FPGA。此擧將有助客戶應對日益復雜的技術與市場挑戰，並從競爭對手中脫穎而出。Altera FPGA在雲端運算、數據中心、工業自動化、通信基礎建設、車載系統等領域均有廣泛應用。

在新產品上，Altera宣佈推出Agilex 9 FPGA，這款產品擁有業界最快的數據轉換性能，專門針對需要高帶寬混合信號處理的雷達與軍用航天系統設計；Agilex 7系列則專為數據中心和網絡應用所打造，其每瓦性能較競品提升一倍；而Agilex 5是業界首款內置AI計算的FPGA，非常適用於智能邊緣設備。

除了硬件方面，Altera已強化FPGA設計軟件Quartus Prime以及AI加速相關的IP和工具組合，讓客戶能更輕松地開發FPGA並部署AI模型。

英特爾目前的Agilex系列可編程晶片是由該公司的合同製造部門英特爾代工（Intel Foundry）生產。Sandra Rivera拒絕透露英特爾代工是否會生產即將推出的Agilex 3晶片，但它希望得到「像客戶一樣的對待」，並獲得「朋友和家人的折釦價」。

英特爾發言人表示，其合同製造客戶可能「根據其預期銷量獲得優惠的價格，而英特爾商業部門是當今英特爾代工的最大客戶。」

（校對/劉昕煒）