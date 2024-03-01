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新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

美PCE通膨符合預期

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年增率持續下降，但月增率偏高，顯示短期通膨壓力加重。不過各項通膨指標升幅都符合預估，並未出現意外的超高升幅，並不足以影響聯準會（Fed）的利率決策，市場仍預期Fed將於第2季開始降息，美股早盤開高，公債先跌後回穩，美元走貶。

美國商務部29日公布，上月PCE整體平減指數比去年12月上升0.3%，高於12月的0.1%升幅（修正數）；年增2.4%，低於12月時2.6%的升幅。最受Fed青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的核心PCE平減指數月升0.4%，為近一年來最大單月升幅，也比去年12月時的0.1%升幅（修正數）明顯偏高；年增2.8%，低於去年12月時的2.9%升幅。上述數據全都與市場預期一致。

通膨年升幅持續縮小，且連續第二個月低於3%，可能與比較基期有關；月增幅擴大，可能是因為多項服務於年初時漲價，屬於季節性因素，還不足以證明通膨有死灰復燃之勢。

經濟學者指出，核心通膨指標升幅擴大，核心PCE指數過去六個月的升幅換算成年率後為2.6%，比過去兩個月的2%升幅擴大。短期通膨率出現回升跡象，支持Fed審慎降息的立場。

Fed 美國商務部 通膨

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