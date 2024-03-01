美PCE通膨符合預期
美國元月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨年增率持續下降，但月增率偏高，顯示短期通膨壓力加重。不過各項通膨指標升幅都符合預估，並未出現意外的超高升幅，並不足以影響聯準會（Fed）的利率決策，市場仍預期Fed將於第2季開始降息，美股早盤開高，公債先跌後回穩，美元走貶。
美國商務部29日公布，上月PCE整體平減指數比去年12月上升0.3%，高於12月的0.1%升幅（修正數）；年增2.4%，低於12月時2.6%的升幅。最受Fed青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的核心PCE平減指數月升0.4%，為近一年來最大單月升幅，也比去年12月時的0.1%升幅（修正數）明顯偏高；年增2.8%，低於去年12月時的2.9%升幅。上述數據全都與市場預期一致。
通膨年升幅持續縮小，且連續第二個月低於3%，可能與比較基期有關；月增幅擴大，可能是因為多項服務於年初時漲價，屬於季節性因素，還不足以證明通膨有死灰復燃之勢。
經濟學者指出，核心通膨指標升幅擴大，核心PCE指數過去六個月的升幅換算成年率後為2.6%，比過去兩個月的2%升幅擴大。短期通膨率出現回升跡象，支持Fed審慎降息的立場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言