酷澎賺錢 成立13年首見

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓最大線上零售商酷澎（Coupang）上季營收創下2021年以來最大成長，且去年繳出成立13年以來首見年度獲利。Coupang在紐約28日早盤股價大漲約5%。

在去年12月為止的一季期間，酷澎營收成長23%，達到66億美元，優於分析師原估的64億美元，淨利則達10.3億美元，不過其中有超過80%來自一次性的帳面稅負收益。全年獲利方面，無論是淨利或營業利益，都由負轉正，韓聯社指出，這兩個獲利指標同時由負轉正，是該公司2010年開始營運至今首見。

酷澎背後有日本軟體銀行支持，在南韓因提供一日送達的服務而知名，正搶食傳統零售巨人如Emart和Lotte Mart的市場。該公司推出類似亞馬遜Prime的忠誠顧客獎勵計畫，成功爭取客戶，活躍用戶在近幾季達歷史高峰，上季超過2,100萬，較一年前成長16%。

在阿里巴巴AliExpress和拼多多的Temu進軍海外之際，酷澎也積極拓展台灣在內的國際市場。今年1月，酷澎宣布完成併購英國Farfetch控股。

執行長金範錫認為，大陸電商巨頭競爭乃兵家常事。他表示，估規模逾5,600億美元的南韓零售市場，酷澎只占個位數。

他說：「零售業始終充滿活力且競爭激烈，從傳統線下零售商到大型中國競爭對手，新進者也不斷湧入。」

南韓 電商

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