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美國First Solar上季轉盈、預期今年前景好轉 盤後股價勁揚

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
First Solar上季轉虧為盈，預期今年前景好轉。路透
First Solar上季轉虧為盈，預期今年前景好轉。路透

美國太陽能業者First Solar上季轉虧為盈，預測今年銷售將增加，因為再生能源需求強韌，股價盤後勁揚4.9%，為近來充斥壞消息的美國太陽能產業，帶來少見的利多。

First Solar去年第4季淨利為3.49美元、每股盈餘3.25美元，扭轉一年前淨損750萬美元、每股損失7美分的頹勢，也優於分析師預期。上季淨銷售年增約20%至12億美元，低於市場預估。

First Solar預測，今年全年每股盈餘將介於13~14美元，淨銷售介於44億~46億美元，約略符合預期。該公司預估，全年銷售量將介於15.6~16.3百萬瓩（GW）。

First Solar預期，通膨削減法45X章節的國內生產產品稅收抵免措施，將介於10億~10.5億美元。

由於美國對來自中國大陸的太陽能模組課徵關稅，美國太陽能模組供應鏈售到全球供應過剩的衝擊較輕，First Solar執行長魏德瑪（Mark Widmar）表示，儘管產業面臨全球供應過剩和價格波動等總體挑戰，「我們持續認為中長期強勁，特別是美國」。

不過，高利率、庫存增加及加州監管變動等因素仍對美國太陽能產業造成壓力。SunRun上周公布的上季財報不如預期，SolarEdge預估本季銷售也低於華爾街預測，SunPower也在27日公告執行長法瑞西卸任，26日生效。

再生能源 美國 通膨

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