美歐日通膨 本周聚焦
在科技股漲勢引發泡沫憂慮之際，全球金融市場本周將聚焦美、歐、日通膨數據，以關注三大央行的寬鬆政策前景。
在人工智慧（AI）題材熱燒下，美股近來漲勢凌厲，引發分析師憂率未來幾周可能回檔修正，特別是聯準會（Fed）決策官員一再表示將對降息保持耐心。
美國29日將公布元月個人消費支出（PCE）平減指數，預估核心指數將月升0.4%，為連續第二個月加速上升，也是一年來最大單月升幅；若將過去三個月或六個月升幅換算成年率，將重新站上2%目標，凸顯Fed抗通膨之役的最後一哩相當顛簸。
歐元區預定3月1日發布2月CPI初估值，預料年升率將趨緩至2.5%，核心CPI年升率預估將降至2.9%，但歐洲央行（ECB）可能希望保持耐心，進一步證實通膨將延續下行趨勢。
日本27日將公布元月CPI，預估核心CPI年升率將減緩到1.8%，是2022年3月來首度低於2%目標，但預料2月將大幅反彈，日本銀行（央行）仍可能在一、兩個月後取消負利率政策。
此外，中國大陸3月1日將公布2月官方的製造業採購經理人指數（PMI），預料將小幅改善。
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