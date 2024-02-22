快訊

彰化3名國小姊弟過馬路慘遭休旅車撞飛 姊妹一度無呼吸心跳

遭通緝6案！國寶總裁朱國榮傳藏身萬那杜 刑事局回應了

黃品源恢單11年驚爆再婚 絕美另一半曝光是俄羅斯鋼琴家

黃仁勳：Nvidia正為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受路透訪問時表示，公司正為中國市場提供兩款新AI晶片樣品。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受路透訪問時表示，公司正為中國市場提供兩款新AI晶片樣品。美聯社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，公司目前正為客戶提供兩款針對中國大陸市場的新型人工智慧（AI）晶片樣品，以鞏固在大陸市場的主導地位。

黃仁勳22日接受路透專訪表示：「我們現在正與客戶進行樣品測試。這兩款晶片都符合無需許可證的規定。我們期待客戶提供的反饋。」「希望我們能成功為這個市場提供服務。」

輝達21日盤後公布優於市場高預期的財報，但上季在中國大陸營收占比降至「中間個位數百分比」，預期本季將在類似區間。分析師估算，輝達大陸業績比重季減60%至8.8%。

黃仁勳在最新專訪中並未提及晶片或是客戶的名稱，輝達也並未回覆路透的澄清要求。

科技媒體SemiAnalysis去年11月報導，輝達準備發表三款針對大陸市場的晶片H20、L20和L2。路透本月稍早報導，輝達已開始接受H20晶片的預訂，該款為三款晶片中功能最強大的一款。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

樂觀業績展望過後 輝達法說會三大重點一次看

輝達GTC大會 AI風向球 微軟、鴻海、廣達等都將出席

黃仁勳點名「台股9大超級巨星」 群益曾炎裕這樣看台股AI供應鏈

Nvidia雙喜！黃仁勳當選美國家工程學院院士 股價站上700美元

相關新聞

黃仁勳：Nvidia正為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，公司目前正為客戶提供兩款針對中國大陸市場的新型人工智慧（AI）晶片樣品，以鞏固在大...

AI飆股Nvidia有多厲害？一手把全球股市推上歷史新高峰

果如高盛分析師所言，輝達（Nvidia）真是「地表上最重要的個股」！從這家繪圖處理器大廠21日盤後公布財報再一次令人驚艷...

日股跟1980年代不一樣了！讓「股神」巴菲特也垂涎

日本股市日經225指數睽違34年再創新高，象徵日本從泡沫經濟破滅的長期低迷復甦、再創巔峰。上回全球投資人垂涎日本股票時，...

矽谷創投退場中國 投資人：市場實際上已關閉

美國「紐約時報」報導，曾經將中國視為創新與投資回報新天地的美國創投公司正在退場，一些公司將中國業務與美國業務分開，還有一...

專家：Nvidia股價仍相對便宜 因盈餘增幅太強壓低本益比

輝達（Nvidia）財報極度優異，帶動人工智慧（AI）狂潮繼續延燒。儘管該公司股價一路飆漲，有專家說，由於該公司盈餘成長...

路透：Reddit與Google簽收費合約 供內容訓練AI

3名知情人士透露，社群媒體平台Reddit已與搜尋引擎巨擘Google（谷歌）達成協議，允許Google使用Reddit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。