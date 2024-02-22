黃仁勳：Nvidia正為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，公司目前正為客戶提供兩款針對中國大陸市場的新型人工智慧（AI）晶片樣品，以鞏固在大陸市場的主導地位。

黃仁勳22日接受路透專訪表示：「我們現在正與客戶進行樣品測試。這兩款晶片都符合無需許可證的規定。我們期待客戶提供的反饋。」「希望我們能成功為這個市場提供服務。」

輝達21日盤後公布優於市場高預期的財報，但上季在中國大陸營收占比降至「中間個位數百分比」，預期本季將在類似區間。分析師估算，輝達大陸業績比重季減60%至8.8%。

黃仁勳在最新專訪中並未提及晶片或是客戶的名稱，輝達也並未回覆路透的澄清要求。

科技媒體SemiAnalysis去年11月報導，輝達準備發表三款針對大陸市場的晶片H20、L20和L2。路透本月稍早報導，輝達已開始接受H20晶片的預訂，該款為三款晶片中功能最強大的一款。